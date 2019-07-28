https://static.news.ru/photo/8b4edf96-b122-11e9-9bbd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Расси Тейлор, более 30 лет озвучивавшая Минни Маус и «Утиные истории» в мультфильмах Disney, умерла в возрасте 75 лет. Легенда дубляжа проживала в городе Глендейль, штат Калифорния, сообщает компания Disney. Причина смерти неизвестна.

Минни Маус потеряла свой голос после смерти Расси Тейлор. Более 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы людей. Это партнёрство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси — легендой Disney, которую любили поклонники по всему миру, — говорится в официальном Twitter компании Disney.

Тейлор также работала актрисой дубляжа во многих проектах, включая фильм «Приключения Паддингтона», мультсериалы «Симпсоны», «Рапунцель: новая история» и многие другие.



Голосом Минни Тейлор стала, обойдя 200 других претенденток на прослушивании в Disney в 1986 году. Актриса была замужем за Уэйном Оллвайном, который озвучивал Микки Мауса с 1977 года до своей смерти в 2009 году.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/8uphuNZy3i pic.twitter.com/FwAdJJYpqw — Disney (@Disney) July 27, 2019

Ранее стало известно о смерти нидерландского и американского актёра Рутгера Хауэра, который скончался на 76-м году жизни, писал News.ru.