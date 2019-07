Тейлор также работала актрисой дубляжа во многих проектах, включая фильм «Приключения Паддингтона», мультсериалы «Симпсоны», «Рапунцель: новая история» и многие другие.



Голосом Минни Тейлор стала, обойдя 200 других претенденток на прослушивании в Disney в 1986 году. Актриса была замужем за Уэйном Оллвайном, который озвучивал Микки Мауса с 1977 года до своей смерти в 2009 году.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/8uphuNZy3i pic.twitter.com/FwAdJJYpqw