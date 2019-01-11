Пользователи Сети «увидели» Аллу Пугачёву в новом сериале Netflix

Пользователи Сети отметили сходство главной героини нового американского сериала Russian Doll («Матрёшка») с российской певицей Аллой Пугачёвой.
В трейлере, опубликованном компанией Netflix, говорится о молодой девушке с рыжими волосами, которая ежедневно умирает из-за различных несчастных случаев и возвращается в предыдущей день.
«Ребят, в смысле, это сериал про Аллу Борисовну?» - прокомментировала одна из подписчиц страницы Netflix в Twitter.
Её тут же поддержало русскоязычное сообщество, с иронией отметив, что Пугачёва ежедневно восстаёт из мёртвых.
«Опа, на Нетфликсе покажут День сурка про Пугачёву», - пошутил один из зрителей.
Did you get the news? We're about to die. From @nlyonne, Amy Poehler, and @LeslyeHeadland, #RussianDoll arrives February 1st. pic.twitter.com/RVseAGwvvE— Russian Doll (@RussianDoll) January 9, 2019
Показ первой серии запланирован на 1 февраля 2019 года.
what is this..... Alla Borisovna Pugacheva?https://t.co/k41h79xM2F pic.twitter.com/l8jVOsn0N4— satan in a bathrobe (@Cooffeeee_) January 10, 2019
Ранее News.ru писал о том, что новый челлендж #BirdBoxChallenge запустили в социальных сетях пользователи сервиса Netflix. Люди пробуют жить с завязанными глазами по примеру героев фильма «Птичий короб».