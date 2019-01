Пользователи Сети «увидели» Аллу Пугачёву в новом сериале Netflix

Пользователи Сети отметили сходство главной героини нового американского сериала Russian Doll («Матрёшка») с российской певицей Аллой Пугачёвой.

В трейлере, опубликованном компанией Netflix, говорится о молодой девушке с рыжими волосами, которая ежедневно умирает из-за различных несчастных случаев и возвращается в предыдущей день.

Её тут же поддержало русскоязычное сообщество, с иронией отметив, что Пугачёва ежедневно восстаёт из мёртвых.

Did you get the news? We're about to die. From @nlyonne, Amy Poehler, and @LeslyeHeadland, #RussianDoll arrives February 1st. pic.twitter.com/RVseAGwvvE