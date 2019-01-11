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Пользователи Сети «увидели» Аллу Пугачёву в новом сериале Netflix

Алла Пугачёва Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

культура [ версия для печати ]

Пользователи Сети отметили сходство главной героини нового американского сериала Russian Doll («Матрёшка») с российской певицей Аллой Пугачёвой.

В трейлере, опубликованном компанией Netflix, говорится о молодой девушке с рыжими волосами, которая ежедневно умирает из-за различных несчастных случаев и возвращается в предыдущей день.

«Ребят, в смысле, это сериал про Аллу Борисовну?» - прокомментировала одна из подписчиц страницы Netflix в Twitter.

Её тут же поддержало русскоязычное сообщество, с иронией отметив, что Пугачёва ежедневно восстаёт из мёртвых.

«Опа, на Нетфликсе покажут День сурка про Пугачёву», - пошутил один из зрителей.

Показ первой серии запланирован на 1 февраля 2019 года.

Ранее News.ru писал о том, что новый челлендж #BirdBoxChallenge запустили в социальных сетях пользователи сервиса Netflix. Люди пробуют жить с завязанными глазами по примеру героев фильма «Птичий короб».


#сериалы #netflix #аллапугачева
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