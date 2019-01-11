Пользователи Сети «увидели» Аллу Пугачёву в новом сериале Netflix

https://news.ru/storage/news/860b6f0819cbf880ad1141d7c18f41a4/63f80608-4670-40fc-8886-6865e4b464af_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Пользователи Сети отметили сходство главной героини нового американского сериала Russian Doll («Матрёшка») с российской певицей Аллой Пугачёвой.

В трейлере, опубликованном компанией Netflix, говорится о молодой девушке с рыжими волосами, которая ежедневно умирает из-за различных несчастных случаев и возвращается в предыдущей день.

«Ребят, в смысле, это сериал про Аллу Борисовну?» - прокомментировала одна из подписчиц страницы Netflix в Twitter.

Её тут же поддержало русскоязычное сообщество, с иронией отметив, что Пугачёва ежедневно восстаёт из мёртвых.

«Опа, на Нетфликсе покажут День сурка про Пугачёву», - пошутил один из зрителей.

Показ первой серии запланирован на 1 февраля 2019 года.

what is this..... Alla Borisovna Pugacheva?https://t.co/k41h79xM2F pic.twitter.com/l8jVOsn0N4 — satan in a bathrobe (@Cooffeeee_) January 10, 2019

Ранее News.ru писал о том, что новый челлендж #BirdBoxChallenge запустили в социальных сетях пользователи сервиса Netflix. Люди пробуют жить с завязанными глазами по примеру героев фильма «Птичий короб».