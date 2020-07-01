1 июля — последний день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, которые, в частности, открывают Владимиру Путину возможность занимать пост президента до 2036 года. Оппозиционные и независимые аналитики предполагали, что именно этот день станет наиболее критичным в плане нарушений, так как административный ресурс по привлечению бюджетников и работников госкомпаний будет исчерпан в предыдущие шесть дней. При этом, голосование по поправкам не имеет статуса полноценных выборов, поэтому регулируется несколько иначе. О том, что по сообщению очевидцев и наблюдателей, происходило в этот день на участках — в материале NEWS.ru



Прощай, голос

Многие специалисты по электоральным технологиям были удивлены тем, что в 15:00, в разгар голосования, ЦИК начал публиковать его первые результаты, что на обычных выборах строжайше запрещено. Избирком заявил, что по предварительным подсчётам поправки поддержали 73%. В середине дня Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием (созданный по инициативе московских властей) сообщил, что в столице серьёзных нарушений в ходе процедуры не выявлено. По состоянию на 14 часов 30 минут 1 июля Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ не зафиксировал в Москве каких-либо серьезных нарушений законодательства. Однако это идёт вразрез с данными независимых наблюдателей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карта, составляемая независимой организацией наблюдателей «Голос», содержит 1781 сообщений о возможных нарушениях. Так, в Смоленске, пришедший на участок избиратель, обнаружил, что его имя уже стоит в списке проголосовавших. В ответ на вопросы члены УИК сказали ему, что это фамилия и подпись отца, который приходил голосовать ранее. При этом в книге напротив имени отца подпись не стоит. После разбирательств мужчине заявили, что в комиссии перепутали двух родственников с одинаковой фамилией, проживающих по одному и тому же адресу, после чего предложили расписаться напротив имени его отца.



В Саратове голосовать на один из участков пришли мать с сыном. Уже в кабинке для голосования сын обнаружил, что комиссия ошибочно выдала ему два бюллетеня. На вопрос, что это значит, комиссия, согласно сообщению, «создала конфликтную ситуацию, обвинила парня в похищении бюллетеня и вызвала полицию».



Игорь Ломакин из Раменского района Московской области рассказал «Голосу», что 1 июля, придя голосовать, он обнаружил, что за его бабушку в листе о получении бюллетеня уже расписались, хотя она не голосовала. На заявление о фальсификации сотрудники комиссии предложили просто вычеркнуть из книги строку с ФИО, «если бабушка сегодня придёт сама».

Я, Соломатин Александр Александрович, моя жена Соломатина Лариса Владимировна и дочь Соломатина Маргарита Александровна пришли 01.07.20 на избирательный участок № 1570 в Москве проголосовать, нам бюллетени не выдали, сказали, что мы уже проголосовали, показали подписи в книге. Подписи не наши! Мы составили с полицейским заявления. На руки нам никаких документов не выдали, — пишет автор другой жалобы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На вопрос о том, как такое вообще возможно, члены комиссии путаются в показаниях: то говорят, что источник данных — паспортный стол, то заявляют, что списки предоставляет управляющая организация. Оба варианта выглядят нелепо (если бы у управляющей организации и правда были устаревшие данные, то именно эти данные были бы указаны в квитанциях), — написал очевидец.

В той же Москве муж и жена пришли на голосование и обнаружили, что напротив инициалов мужа уже стояла подпись. Сфотографировать её члены УИК не дали, извинившись и сказав в оправдание, что «у комиссии был сложный день».В Тульской области муж и жена на участке выясняли, что напротив фамилии и имени их дочери стоит подпись, в то время как она проголосовать не могла, поскольку находится в другом городе. До этого им звонили из УИКа, спрашивали, придёт ли голосовать дочь, на что супруги пояснили, что она в отъезде и сделать этого не сможет. Однако на избирательном участке им доказывали, что дочь приходила до них и отдала свой голос.Житель Балашихи обнаружил в списках избирателей давно умерших людей. В частности, свою бабушку, которая умерла 13 лет назад. Для того чтобы вычеркнуть «мертвую душу», с него потребовали принести свидетельство о смерти. По его словам, с той же ситуацией столкнулась другая женщина на том же участке.

Кстати, в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии наличие умерших в списках избирателей объяснили «техническими издержками». «С учетом регламента передачи информации, сведения о фактах смерти в списках актуальны по состоянию на 1 июня. Для решения этой проблемы существует процедура уточнения списков после их составления», — заявили там «Интерфаксу.



Из-под палки

Таких однотипных сообщений множество. Есть и другие, еще более забавные.

В Барнауле, по данным «Голоса», на участок приходила женщина, в присутствии наблюдателя сказала, что работает мировым судьёй, жаловалась на очень жёсткое принуждение к голосованию и контроль за исполнением этой директивы.



Человек, представившийся сотрудником Таганской кадетской школы Первого Московского кадетского корпуса, написал, что 1 июля педагогическому составу от имени директора было разослано письмо следующего содержания: «Считаю, что для нас, педагогического коллектива кадетской школы, участие в голосовании должно быть обязательным. Мы каждый день в стенах нашей школы работаем над тем, чтобы в итоге наш ребёнок выпустился патриотом Отечества. Мы должны своим примером показать нашим кадетам и воспитанникам, что нам небезразлична судьба России и главного нормативного акта государства — Конституции».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член одного из московских УИК сообщил, что 30 июня присутствовал при закрытии избирательного участка и опечатывании сейфа с бюллетенями. 1 июня в 07:37, до открытия участка, он обнаружил, что на сейфе не соответствующей пломбы, нанесенной 30 июня в моём присутствии. «Я делаю вывод о несанкционированном доступе к сейфу, содержащему заполненные избирательные бюллетени, с целью их подмены. Подано заявление в уголовный розыск. Подана жалоба в прокуратуру», — написал член комиссии.В городе Кирове на одном из УИКов рядом с бюллетенями разложили газеты «Комсомольская правда», номер которой открывался заголовком на первой полосе «Поправки в Конституцию — это мой выбор!», что по мнению очевидца, формирует положительное отношение к проекту поправок и подталкивает избирателя к определенному решению — в то время как агитация в дни голосования обычно запрещается.В микрорайоне Мостострой города Владимира члены комиссии ходят по улицам с бюллетенями и предлагают всем проголосовать. «Только подпись поставьте, даже паспорт не нужен», — цитирует их очевидец, приславший «Голосу» свою жалобу.

Проголосовать четыре раза

Как писал NEWS.ru, первый день голосования, 24 июня, также подтвердил факты массового принуждения граждан к голосованию со стороны их работодателей, должностных лиц различных органов власти и местного самоуправления, сообщили в организации. Причём об этом зачастую говорили сами компании.

Так, например, как сообщил наблюдатель Вячеслав Чернов из города Таштагола Кемеровской области, депутатов местного совета якобы обязали участвовать в предварительном голосовании за обнуление президентских сроков Владимира Путина. В подтверждение своих слов он обнародовал скриншот из некоего внутреннего чата.



Судя по всему, с принуждением сталкивались и в столице, где для бюджетников, вероятно, создали некие «закрытые участки». По информации Telegram-канала «Реальная жизнь ВАО», жители московского района Перово Владимир Егоров, Павел Саркисян и Ольга Михайлова пожаловались на УИК № 1156, 1157 и 1158, расположенные на территории местного ГБУ «Жилищник», — участки якобы не оборудованы кабинками для голосования.

Другим проблемным моментом стало место размещения избирательных комиссий, например, в багажнике автомобиля, на крыше гаражей или в других экстремальных локациях, именуемых «придомовыми территориями». На эту особенность обратили внимание в движении «Голос», отметив, что такие места для волеизъявления не пользуются большим спросом у граждан. Из-за этого члены комиссий, в нарушение процедур ЦИК, проводили «надомное» голосование без заявок со стороны избирателей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, как отмечали в «Голосе», из-за «отсутствия нормального регулирования агитации» в дни голосований на избирательных участках «обнаружены материалы, имеющие очевидную агитационную направленность», а также «продолжается агитация за принятие поправок со стороны должностных лиц, в том числе и непосредственно в помещениях для голосования». На этом фоне «полиция задерживала граждан, агитирующих на улицах против поправок». Такое неравноправие, как отмечают правозащитники, наблюдалось и во время подготовки к плебисциту, когда имело место «тотальное ограничение основных прав и свобод граждан, отсутствие гарантий равенства противников и сторонников поправок при агитации, злоупотребление государством своими возможностями для ведения агитационной кампании и массового принуждения людей к голосованию».Но больше всего шуму наделало электронное голосование. Так, NEWS.ru удалось найти москвича, который, по его утверждению, смог проголосовать четыре раза в один день.