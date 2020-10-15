Владимира Путина просят спасти российский цирк

На сайте change.org появилась петиция в защиту российского цирка . Автор обращения Гаянэ Мартиросян просит президента Российской Федерации Владимира Путина оказать поддержку цирковым артистам, которые оказались на грани выживания из-за строгих карантинных мер в связи с пандемией COVID-19.

В петиции говорится, цирковые артисты в России оказались в очень сложной ситуации в связи с карантинными мерами. Работники цирковых программ благодарны Министерству культуры, взявшему на себя кормление животных, но сами артисты утверждают, что вынуждены питаться намного хуже зверей, так как они не в состоянии даже частично зарабатывать тем, что умеют лучше всего. Гаянэ Мартиросян утверждает, что даже артисты из известных цирковых династий вынуждены устраиваться на стройки и в такси, чтобы прокормить свои семьи. Несмотря на то что в некоторых регионах карантинные меры были ослаблены, Росгосцирк не открывает арены, ожидая полного выхода из карантина, конец которого не могут предположить даже учёные.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Судя по всему, руководство Росгосцирка в лице Владимира Шемякина и Елизаветы Гамбург даже не осуществляют попытки зарабатывать деньги, находясь на дотациях государства. Бездеятельность организации ежемесячно обходится в 300 млн рублей. Год такого простоя обойдется государству более чем в 3 млрд. рублей. Но вместо эффективной деятельности часть этих средств разворовывается. Так, 1 октября СКР завел уголовное дело на руководство цирковой компании. По данным следствия, 800 тыс. рублей, направленных на развитие федерального казённого предприятия (ФКП) «Росгосцирк», были потрачены на несуществующие юридические услуги. Источники в правоохранительных органах сообщают, что количество подозреваемых лиц и факты коррупции будут увеличиваться по мере проведения следственных мероприятий.

Не менее вопиющая ситуация сложилась с цирковыми программами «Принц цирка» и «Слоны и тигры», из-за которой полсотни крупных экзотических животных могут погибнуть прямо на улицах российских городов. Застрявшие в Туле и Санкт-Петербурге передвижные цирки оказались заложниками карантина и циничности руководителей Росгосцирка. В цирковой компании решили разорвать контракты с вышеназванными программами, у которых нет своего помещения. Всё это произошло во Всемирный день животных, когда человечество должно задумываться о проблемах братьев наших меньших.

Необходимо отметить, что программа «Принц цирка» создавалась на протяжении 2,5 лет по инициативе и за счёт Росгосцирка и частного продюсера, при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Премьера программы состоялась в сентябре 2019 года. Её успех превзошёл все ожидания создателей, а показатели по результатам проката были лучшими в системе Росгосцирка и по выручке от продажи билетов, и по посещениям зрителей.

Прокатчики — единственные, кто приносит прибыль Росгосцирку от гастрольной деятельности, поскольку самостоятельный прокат цирковой монополии всегда убыточен. То же самое касается указанных в отчётах цифрах о высокой посещаемости зрителями представлений, которые формируются на основании результатов гастролей программ цирковых продюсеров.

Неизвестно, чем руководствовались в Росгосцирке, разрывая контракт с самым прибыльным шоу «Принц цирка», когда компания вообще не зарабатывает, находясь, по сути, в консервации. По мнению руководителя программы Владислава Гончарова, карантин послужил лишь поводом для расторжения контракта, а руководство ФКП действует в личных интересах. Он небезосновательно полагает, что Владимир Шемякин и Елизавета Гамбург делают всё, чтобы этой программы больше не существовало. По словам известного дрессировщика львов, в Росгосцирке специально для этих целей была создана новая, никому не известная программа «Русалочка», которой и собираются заменить самое прибыльное шоу с многомиллионным оборудованием.

Сейчас, когда цирковая отрасль по всему миру столкнулась с глобальными сложностями, руководство Росгосцирка пытается воспользоваться ситуацией и избавиться от прокатчиков, чтобы в будущем заменить их на функционеров из компании-монополиста. Цирковые продюсеры жалуются, что отношения с казённым предприятием за последний год значительно ухудшились: их мнения не учитываются, ценообразование непрозрачно, принцип формирования гастрольных маршрутов неясен, условия подписанных договоров не обговариваются, а на отправленные запросы для разъяснения рабочих моментов ответы не приходят, из-за чего прокатчики часто вынуждены начинать гастроли без физического присутствия договора.

По инициативе широких кругов неравнодушной общественности к решению проблемы подключаются самые высокопоставленные чиновники. Прокатчики программ обратились за помощью к зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, который курирует в Правительстве РФ в том числе вопросы развития циркового искусства.

Директора филиалов ФКП «Российская государственная цирковая компания» от себя также направили в его адрес письмо с просьбой спасти Росгосцирк.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день никто не понимает, как долго продлится запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, но выход из сложившейся ситуации для цирковых продюсеров будет нестабильным и долгим. Для возобновления гастролей им придётся потратить не один миллион рублей на убыточный прокат, который будет в самом начале. Этих рисков с прокатчиков никто не снимает, а в это же время их ключевой партнёр и крупнейшая в мире цирковая компания, получающая миллиардные субсидии от государства, прилагает все усилия, чтобы данные программы вообще не смогли выйти из кризисной ситуации. Так, даже с теми продюсерами, которые согласились на предлагаемые условия приостановки договоров, Росгосцирк до настоящего времени не подписал соглашения о приостановке. В отношении прокатчиков, которые работают полностью со своими программами, вообще идёт речь о расторжении контракта с последующим требованием освободить цирки — вывезти в неизвестном направлении животных, реквизит и оборудование, зная, что в сложившихся обстоятельствах таким цирковым программам некуда ехать.

По состоянию на сегодняшний день Росгосцирком не предпринято действий для урегулирования вопросов, связанных с исполнением приостановленных договоров проката. Тем временем в интервью и на пресс-конференциях Гендиректор Владимир Шемякин и его заместитель Елизавета Гамбург неоднократно заявляли, что после снятия ограничений и возобновления гастрольной деятельности, прокатчики «сторонних» программ продолжать работу в цирках Росгосцирка не будут, вместо них появятся новые программы, созданные самим ФКП, которые обычно являются убыточными.

Исходя из вышеперечисленного, руководят крупнейшей в мире цирковой компанией не эффективные топ-менеджеры, а ушлые дельцы, осваивающие деньги налогоплательщиков, мешая при этом работать тем, кто бюджет пополняет ежедневным трудом.

Очевидно, что в ситуацию должна вмешаться Министр культуры Ольга Любимова. На ситуацию уже обратил самое пристальное внимание Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Артисты уверены, что петиция наберет необходимое количество голосов и с ней ознакомиться лично Президент РФ Владимир Путин.