«У каждого контракта должна быть „крыша“»

В России в последние дни произошли два тенденциозных события. В Москве 3 декабря был арестован учёный-физик, работник ЦАГИ Анатолий Губанов, которого обвиняют в государственной измене. Двумя днями ранее Европейский суд по правам человека присудил компенсацию физику Валентину Данилову, который в 2004 году был осуждён на 13 лет тюрьмы по той же статье УК. Международная инстанция постановила, что российское правительство должно выплатить ему €21 тысячу в качестве компенсации морального вреда за нарушение права на объективное судебное разбирательство. Подробности — в материале NEWS.ru.

Губанова Лефортовский суд арестовал в четверг, 3 декабря. Дело засекречено, и подробности пока не известны. Сообщается, что задержанный — кандидат технических наук и работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского, а также в МФТИ, где читает курс по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов.

Его профессиональная специализация — изучение работы авиационных аппаратов на сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях. Этому посвящены 119 его научных работ, в том числе на английском языке. Губанова называют в разных источниках заместителем начальника или главой отделения аэродинамики самолётов и ракет ЦАГИ. Он участвовал в международной программе разработки гиперзвукового самолёта Hexafly-int (от англоязычной аббревиатуры «Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат»). В проекте также принимали участие Италия, Великобритания, Франция, Бельгия, Германия и Нидерланды.

ЦАГИ пока не комментирует информацию о задержании.

Почти одновременно с этим, 1 декабря, стало известно, что ЕСПЧ присудил компенсацию Валентину Данилову, осуждённому 14 лет назад. Сейчас ему 72 года. В конце 1990-х он изучал влияние активности на Солнце на орбитальные космические аппараты, был активным участником партии «Союз правых сил» и руководил теплофизическим центром Красноярского госуниверситета. ФСБ задержала его в 2000 году. По версии следствия, он заключил с китайской компанией договор на совместные научные разработки. При этом экспертиза показала, что в самом договоре за его подписью содержатся сведения, составляющие гостайну. Однако целый ряд учёных-физиков сделал обратное заключение — что тайны там не было. Кроме того, Данилову вменялось присвоение средств университета.

Валентин Данилов antipytki.ru

В 2003 году суд присяжных полностью оправдал его, однако в 2004-м Верховный суд оправдательный приговор отменил. В новом составе присяжных его признали виновным и приговорили к 14 годам лишения свободы, позже Верховный суд снизил этот срок на год.

Был написан донос, и по нему возбудили уголовное дело против меня, — рассказал Данилов в беседе с NEWS.ru. — Донос был написан людьми из близкого круга. Меня не интересует, кто конкретно написал. В доносе говорилось, что Данилов при заключении контракта с Институтом Физики из КНР выдал сведения, составляющие гостайну. Это было сделано, скорее всего, из зависти.

Учёный вышел по УДО в 2012 году и только в 2020-м его судимость была погашена. Вину он не признавал, а в декабре 2004 года обратился в ЕСПЧ.

Валентин Данилов antipytki.ru

В итоге международная инстанция постановила, что Россия нарушила право Данилова на справедливое судебное разбирательство и вызов на допрос необходимых свидетелей. Кроме того, по мнению ЕСПЧ, была нарушена европейская конвенция о правах человека, так как РФ отказалась предоставить в Страсбургский суд материалы уголовного дела, сославшись на пресловутую гостайну. Также, как говорится в постановлении, четверо из 12 присяжных, осудивших Данилова, имели отношение к спецслужбам, а возражения подсудимого по этому поводу судья во время слушания дела отклонил. Также российский суд отказал обвиняемому в допросе десяти экспертов, давших заключение не в его пользу и в вызове в суд 17 экспертов со стороны защиты. Главным вопросом экспертизы являлось то, раскрыл ли Данилов иностранным организациям государственную тайну РФ.

Это был конец 90-х, наука тогда вообще не финансировалась, и тут вдруг китайцы обратились с предложением заключить контракт с университетом на $400 тысяч, — рассказывает Данилов. — По тем временам это были нормальные деньги. Вообще в советские времена все контракты заключались через Москву, а в постсоветское время университетам предоставили возможность участвовать в международной экономической деятельности напрямую. Если бы контракты заключались по-старому, через соответствующие министерства, то учёных так много не сажали бы.

По его словам, некоторые институты «живут на международных контрактах», у них с советских времен отлажена система, в которой все договоры проходили через Министерство внешней торговли. Такие институты работают по прежним каналам и сейчас. А вот университеты, которые начали функционировать в постсоветское время, таких схем не имеют — в Министерстве образования и науки РФ нет подразделений по экспорту научной продукции, не с кем согласовывать контракты.

На мой взгляд, нужно вернуться к старым порядкам. А пока в Минобрнауки такого подразделения нет, университеты заключают контракты напрямую, из-за этого такие проблемы, сажают учёных. Проще говоря, на народном языке — у каждого контракта должна быть «крыша», желательно федеральная в виде соответствующей службы министерства, — пояснил он.

Обвинение учёных в госизмене — это вообще ошибка, считает Данилов, их действия максимум можно квалифицировать как разглашение гостайны — а это статья средней тяжести, по ней обычно не сажают под арест во время предварительного следствия. Однако судьи всегда соглашаются со стороной обвинения и помещают обвиняемого в СИЗО.