Стал известен приговор убийцам бизнесмена Шабтая Калмановича Суд приговорил трех обвиняемых по делу об убийстве Калмановича к срокам от 18 до 22 лет

Фото: Shutterstock

Московский городской суд приговорил трех исполнителей убийства известного бизнесмена Шабтая Калмановича, которого застрелили в Москве в 2009 году, к срокам от 18 до 22 лет, сообщает Business FM со ссылкой на корреспондента из зала суда. Исполнитель убийства — Багаудин Костоев — получил 22 года заключения, его пособники Батыр Тумгоев и Али Белхороев — 18 и 20 лет соответственно.

Осужденные были признаны виновными в совершении убийства организованной группой по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ), в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). По последней статье суд освободил подсудимых от наказания в этой части за истечением сроков давности.

Отмечается, что подозреваемых в убийстве бизнесмена нашли лишь спустя десять лет после преступления — в июне 2019 года. Ими стали трое ранее судимых выходцев из Ингушетии.

Заказы и мотивы убийства следствие до сих пор не смогло установить.

Ранее сообщалось, что троим подозреваемым по делу об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году предъявили обвинения, хотя раньше у следствия не было против них доказательств. Это могло быть связано с участием мужчин в митингах в Ингушетии в 2018 году. Тумгоева, Белхороева и Костоева проверяли на причастность к преступлению 10 лет назад, но тогда подтвердилось их алиби.