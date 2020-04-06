Россия прекратила авиарейсы, которыми вывозила своих граждан, застрявших из-за всемирного карантина в разных странах. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили это необходимостью сдерживать поток заболевших. NEWS.ru поговорил с россиянами, которые не могут вернуться из-за этого решения, и узнал, за счёт чего они существуют, насколько опасно их положение, а также, что они думают о решении властей.

За рубежом сейчас остались примерно 30 тысяч граждан России, которые зарегистрировались через дипломатические представительства — как желающие вернуться на родину. Инициатором остановки рейсов была вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновник мотивировала свою позицию тем, что якобы необходимо «сгладить нагрузку на систему здравоохранения и врачей» и не допустить «неконтролируемого распространения инфекции».

Рейсы начали отменять с 31 марта. Уже 3 апреля были отменены практически все запланированные рейсы по возвращению россиян. При этом СМИ писали, что ответственные лица из различных министерств отказывались от комментариев, не брали трубки и сами не знали, как объяснить принимаемые выше решения и какие давать рекомендации. 4 апреля о полном закрытии экстренного авиасообщения объявили официально.

Для оставшихся за границей неудачливых туристов это тем более стало сюрпризом.

Roberto Pfeil /Global Look Press

Южноамериканский тупик

Как рассказывает застрявший в Аргентине Кирилл, в страну танго его привело длинное путешествие через Испанию и Венгрию. Из Аргентины молодой человек должен был уехать в Чили, откуда через Европу вернуться домой, но это было уже невозможно.

Самолет, который должен был улетать из Чили в Барселону 15 марта, отменился. Я узнал об этом за пару дней и решил из Мендосы в Чили уже не ехать. Здесь у меня есть знакомый, который меня приютил, а в Чили мне бы жить было уже негде. Вскоре стали отменяться и различные внутренние маршруты в Аргентине. Я стал обращаться в представительство РФ в стране, но они не знали, что делать. Потом у меня стали просить данные, мы созванивались друг с другом и в итоге собирались организовать вывозной рейс — из Буэнос-Айреса в Мадрид и оттуда через сутки в Москву. Однако всё за наш счет — €720 до Мадрида и €250 до Москвы. Этот рейс в итоге все равно отменили, — рассказывает он.

Кирилл говорит, что из-за отмены внутренних рейсов в Аргентине, он решил не добираться до столицы, однако какие-то туристы поехали и уже по прибытии узнали, что не летят. В представительстве РФ молодому человеку сказали, что не набралось достаточное число людей на рейс.

Насколько мне известно, в Аргентине застряло 100 человек. Все на отдыхе и понятно, что денег осталось немного. Тем более, что, когда люди не смогли улететь, они стали продлевать бронирование в отелях или искать новое жилье. Один билет — 970 евро, а если это семья из трех-четырех человек? Почти полмиллиона рублей за дорогу домой это непомерная сумма, — рассказывает Кирилл.

По словам молодого человека, многим будет выгоднее переждать карантин в Аргентине. Кирилл называет вышеуказанные цены спекуляцией и желанием заработать. Другое объяснение резкого роста стоимости билета придумать сложно.

На днях власти объявили о том, что выделят 500 млн рублей на помощь застрявшим за рубежом соотечественникам. Точные правила распределения денег названы не были. Российских туристов также предупреждают по смс, что в случае самостоятельного вылета или выезда, их доставят в субъект РФ, в котором они не зарегистрированы, им придется провести две недели в карантине в изоляторе.

4 апреля Кирилл заполнил анкету о получении соцпомощи. Деньги еще не перечислили. Молодой человек рассказал, что несколько дней назад ему написали с незнакомого номера и сначала удостоверились, в Аргентине ли он, а потом стали спрашивать, нужна ли ему помощь и какая.

Такое ощущение, что со мной говорил робот. Я задавал вопросы и на них не отвечали, только реагировали, когда я отвечал сам. Предложили выбрать из нескольких вариантов: нужно в Буэнос-Айрес, даже если не будет вылетов в Россию, нужно туда же, только под вылет, так как есть где сейчас жить и на что, и третий вариант — не рассчитываете на вывоз, рассчитываете переждать в Аргентине. Что делать мне, у которого более-менее решен жилищный вопрос, но денег не хватает, не ясно, — рассказывает путешественник.

Кирилл добавляет, что в Аргентине введён жесткий карантин, «а не как в Москве». Молодой человек старается лишний раз не появляться на улице, чтобы не обращать на себя внимания дотошных полицейских, которые гонят всех домой.

Mario De Fina /Global Look Press

Индийская западня

Не лучшим образом складывается судьба россиян, застрявших в Индии. Татьяна Волкова, находящаяся в настоящий момент на Гоа, рассказывает, что рейс Дели-Москва отменили 29 марта вместе с внутренними перелетами.

С тех пор было несколько коммерческих рейсов от 60 тысяч рублей. Для нашей семьи это будет 200 тысяч, сумму, которую мы, конечно, не планировали платить. Но сейчас нет никаких рейсов, даже коммерческих. Мы все же рассчитываем на скорое возобновление. Масштабы болезни и в Индии и в России увеличиваются, и очень хочется попасть домой до того, как это примет катастрофические масштабы, — говорит женщина.

Как и многие другие застрявшие, Татьяна много раз подавала документы и анкеты в посольства и другие инстанции, и порталы. Соцпомощь им обещают в размере 20 тысяч рублей на человека или 50 тысяч на семью. Некоторые уже получили эти суммы.

Были проблемы с карантином. Сначала ввели на один день, потом продлили еще на два дня, а потом на три недели. Первые дни закрылось всё, включая продовольственные магазины. Было тяжело. Хорошо, что мы быстро скоординировались, создали группы, писали о том, где что открыто, и так далее. Сейчас ситуация лучше, — сообщает Волкова.

Ранее СМИ сообщали, что в Индии после введения антивирусных мер началась дискриминация иностранцев. Сообщалось, что их выселяли на улицу, не продавали продукты, обзывали «короной» и чуть ли не били палками.

Что касается местных, то гестхаусам дали разнарядку, не селить новых жильцов. Многие это поняли так, что и старых нужно выгнать. Потом наоборот, стали говорить, что нельзя обижать туристов, нужно им помогать. Нам повезло, мы давно дружим с хозяевами гестхауса, и они даже приносили нам продукты. Цены для всех снизили почти в два раза. Правда, Гоа — это не Индия, тут всегда приветливее с туристами. Знаю, что в городах, вроде Мумбаи, все было жёстче, — рассказывает Татьяна.

Женщина говорит, что понимает желание — помешать распространению вируса, но всё равно у нее есть претензии к «эвакуации».

«Индия приостановила рейсы 22 марта. За это время было очень мало рейсов и они все были коммерческие по грабительским ценам, а все обращения наши в МИД, посольства и далее, были проигнорированы. Один раз нас позвали на рейс „Аэрофлота“, и в итоге мы простояли много часов и нам сказали, что мы не полетим, даже не пустили в аэропорт. Сказали нам об этом вечером, мы ночью собирались, пробивались через кордоны, и в итоге никуда не улетели», — поясняет Татьяна.

Hindustan Times via www.imago-im /Global Look Press

Страх и ненависть в Гоа

Другой застрявший — Алексей Половинко — рассказал NEWS.ru о том, что должен был улететь 4 апреля, но рейс отменили.

Перенесли на 17 число. Мы подали все документы на эвакуацию, но Россия закрыла небо, 17-го,видимо, не улетим, ждём, что будет дальше. Мы пока взяли деньги в долг, так как свои уже закончились. Числа с 20 мы пишем везде с просьбой нам выделить финансовую помощь, но пока толку от этого ноль, — говорит мужчина.

Алексей также знает о случаях открытой недоброжелательности со стороны индусов.

Знакомый вечером вышел на улицу купить продукты, но сам дурак — был без маски, и индусы погнали его. Другой парень ехал из Ашвема в Морджим домой ночью, индусы перегородили дорогу бревном, он объехал и увидел человек 8-10 индусов с палками. Остановился, хотел объяснить, что домой едет, они за ним побежали, спасло только то, что он в кроссовках был, а они в шлёпках. А мотоцикл они разбили. На трассе с Парадайса три индуса палкой сбили парня и ограбили. Нас на трассе перед Сиалимом «оттормаживали» ночью: двое спереди тормозят, справа двое не дают обогнать. Слава богу, полиция каким-то чудом нарисовалась, и мы за ней последовали, — сообщает Половинко.

Мужчина добавляет, что по его ощущениям, собака, которая отдыхает по соседству с ним, больше рада ему, чем российские власти своим застрявшим туристам.

Это очень обидно. Многие годы родители растили меня, платили налоги. А сейчас я хочу на родину, но государство не может мне этого обеспечить. Они решают свои геополитические вопросы, отправляют самолеты в Сербию, Италию, даже в США — нашим лучшим друзьям. А наших ребят и девчонок вернуть не могут, — делится соображениями Половинко.

Добавим, не все застрявшие туристы выражают подобное недовольство. Так, историк-реконструктор Клим Жуков, вынужденный остаться в Таиланде, сообщил редакции, что «всё в порядке, он не застрявший, забирают по графику, это не быстро, но никакой трагедии». Более подробно отвечать Жуков не стал.

4 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти взяли паузу на формирование вывозных бортов для граждан России, чтобы определить, кого, как и куда будут вывозить, и где люди будут проходить карантин. По словам чиновника, с 6 апреля вывоз застрявших должен возобновиться.