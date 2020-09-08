Штрафы плывут в офшор: курьеры Delivery Club остаются в долгу у нанимателя

На фоне рекордно высокой выручки агрегатора доставки еды Delivery Club в Сети появилась информация о том, что один из курьеров, работающий с данной компанией, получил «минусовую зарплату» за 12-часовую смену. Профсоюзные активисты отмечают, что доставщики питания в условиях «потогонной системы» регулярно сталкиваются с многочисленными штрафами, из-за которых они иногда остаются должны нанимателю. В июле курьеры уже проводили акции протеста в Москве, выступая против невыплат зарплат посредниками, которых привлекал Delivery Club. Однако, несмотря на объединение доставщиков в собственный свободный профсоюз, они продолжают повседневно сталкиваться с нарушением своих трудовых прав. NEWS.ru выяснил, как это происходит, а также причём тут глава «Сбербанка» Герман Греф и офшоры с Виргинских островов.

Отрицательный заработок

На днях профсоюз «Курьер» обнародовал скриншоты рабочего приложения одного из сотрудников, которому была начислена «зарплата» с отрицательной суммой. 8 августа за 12 часов он прошёл расстояние «от ресторана до клиента» в 17 километров и завершил шесть заказов. Всего за тот день курьер заработал 1082 рубля, но с учётом штрафа в 1500 рублей после долгого трудового дня он фактически оказался ещё и должен работодателю.

NEWS.ru удалось связаться с этим курьером. Им оказался житель Омска, пожелавший остаться анонимным. По его словам, штраф он получил с формулировкой «нахождение на смене не на своей отправной».

За выполнение заказов с другой отправной точки только за отказ от заказа предусмотрен штраф, то есть выполнять заказы так и так было нужно, штрафа было не избежать, — прокомментировал он ситуацию.

По словам сотрудника омской доставки еды, в его городе в аналогичной ситуации оказывается достаточное количество курьеров. Например, бывали случаи, когда работников снимали со смены и штрафовали из-за того, что у них сломалась машина. Некоторые пытались отменить необоснованные денежные санкции, в чём им даже помогало руководство.

Я пробовал обжаловать, наши менеджеры помогали, они вообще всегда стараются помочь, но решение об отменах штрафов не на них, а на кураторах или ещё выше, куратор у нас из Новосибирска. Отмены штрафов возможны, но из всех моих штрафов отменили только два: один — когда я заболел и не смог выйти, а второй — когда мне поставили смену, а я вообще находился в другом городе, — комментирует курьер.

Сотрудники курьерской службы работают по агентским договорам с посредниками. Например, собеседник из Омска подписывал подобный документ в электронном виде с местным индивидуальным предпринимателем Антониной Ольшанченко. Редакция пыталась связаться с ней, но посредница не отвечала на телефонные звонки и в социальных сетях. Не смогли оперативно ответить на запрос NEWS.ru и в Delivery Club.

Штрафы и тарифы устанавливают Delivery Club, только в разных городах суммы разные. А сумма штрафа зависит от того, кто его поставил. Например, штраф «ранний уход со смены», если мне его поставит Новосибирск, будет региональным (600 рублей), если его поставит Москва, то будет тысяча рублей. Деньги, скорее всего, взимает Delivery Club, со стороны нашего ИП никогда не было задержек по выплатам, невыплат или расхождений в суммах, — говорит курьер из Омска.

В копии договора, который он предоставил редакции, указано, что «все суммы, которые принципал (курьер. — NEWS.ru) обязан оплатить агенту (ИП Ольшанченко. — NEWS.ru), в том числе суммы санкций, штрафов, компенсаций, агент вправе удержать из вознаграждения». Под последним, как рассказывает омский курьер, имеется в виду зарплата. Он также говорит, что подобная практика распространена не только в Delivery Club, но и в других службах доставки, в результате, как отмечает омчанин, работникам урезают и без того небольшой заработок.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В обход ТК

Представитель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев сообщил, что в организации намерены бороться за полную отмену «людоедской и незаконной» штрафной системы, поскольку она нарушает права наёмных работников и идёт вразрез с нормами Трудового кодекса РФ (ТК). Так, в статье 192 данного документа говорится только про три вида дисциплинарных взысканий — замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. Также ТК запрещает применять иные, не прописанные в законе, взыскания — кодекс предусматривает материальную ответственность работника за ущерб, причинённый работодателю, но это не штрафы за те или иные проступки, устанавливать которые, как подчёркивают профсоюзные активисты, наниматель не имеет права. Проблема заключается в том, что курьеры работают не по трудовым контрактам, а, например, по «агентским», как сотрудник из Омска. В связи с этим в профсоюзе «Курьер» заявляют, что намерены бороться за заключение постоянных трудовых договоров с курьерами вместо договоров об оказании услуг или самозанятости.

Кирилл Украинцев пояснил, что в профсоюзе «Курьер» не обладают информацией о количестве работников доставки, сталкивающихся с незаконными наказаниями рублём. О масштабах проблемы можно судить по сообщению организации о том, как за три рабочих дня один из доставщиков еды получил шесть штрафов.

То, что данная «потогонная система» распространена, NEWS.ru подтвердили и в профсоюзе трудящихся-мигрантов. Как известно, значительную часть курьеров составляют рабочие из бывших советских республик, чьим зачастую уязвимым правовым положением пользуются работодатели.

Курьеры обращались в наш профсоюз с жалобами либо на низкие зарплаты из-за различных вычетов, либо на отрицательные. Delivery Club сотрудничает с различными организациями, назовём их субподрядчиками, которые в свою очередь заключают договоры с работниками. В этих договорах указывается перечень штрафов за те или иные нарушения курьеров, а также какие суммы составляют эти взыскания. Руководство этих посреднических компаний разрабатывает подобные меры для того, чтобы держать людей в страхе, — чтобы курьеры не опаздывали, выполняли всё бегом, улыбались, не допускали грубости, не выходили на работу в пьяном виде, не привозили пиццу помятой и так далее. Но невозможно, чтобы человек ничего не нарушил. Поэтому единственный совет, который мы можем дать, заключается в том, чтобы курьеры продолжали свою работу по созданию своего боевого и как можно более массового профсоюза. Я желаю им всяческого успеха на этом пути, а также, чтобы они вступили в предписанное законом соглашение с работодателем и нашли золотую середину. А без этого, пока нет боевого и массового профсоюза, можно посоветовать людям никогда не работать курьером, потому что в нынешних условиях они не будут застрахованы от того, что будут вкалывать и ещё приплачивать за это. Ренат Каримов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов

Как писал NEWS.ru, в июле сотни курьеров Delivery Club устраивали акцию протеста против нарушения своих трудовых прав. Работники собирались на Ленинградском проспекте в Москве, у стен офиса Mail.ru Group, в которую входит агрегатор. В частности, протестующие жаловались на увеличение пешей зоны доставки, которое руководство называло тестовым, а также на штрафы за отказ принимать дальние заказы, отменённые благодаря коллективной борьбе за свои права. Доставщикам стали задерживать зарплату за май и июнь. В Delivery Club заявляли, что не имеют к этому отношения, поясняя, что долги появились у курьеров, работавших под маркой логистической компании «Амароли». С последней агрегатор якобы «своевременно и в полном объёме» рассчитался, но в итоге почему-то повторно перевёл средства для разрешения трудового конфликта, пообещав расторгнуть с фирмой договор.

Anton Belitsky/Global Look Press

На фоне проблем курьеров, часть которых из-за штрафов и долгов по зарплате оказались под угрозой остаться без крыши над головой (большинство из них — приезжие), Delivery Club хвастался рекордной выручкой в 2,5 млрд рублей по итогам второго квартала 2020 года. Названная сумма в 2,9 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Во многом это произошло из-за роста спроса на услуги курьеров во время пандемии коронавируса, а также увеличения подключившихся к сервису ресторанов и расширения географии присутствия.

До 2018 года Mail.ru Group контролировал миллиардер Алишер Усманов, который передал свою долю в управление топ-менеджерам интернет-компании. В настоящее время холдинг контролируется кипрской фирмой «Мгл Мэйл.Ру Эквити Лимитед» и зарегистрированным на Виргинских островах офшором Mail.Ru Group Limited. Первая принадлежит нидерландской компании Mail Cooperatief U.A., которая в свою очередь контролируется виргинской Mail.ru Group Limited. Указанная кипрская компания является конечным владельцем 44,15% ООО «Деливери клаб», доли агрегатора в 9,8% и 0,43% соответственно контролируются виргинскими офшорами О2о Group Limited и JHP project holdings INC. Ещё около 0,01% активов Delivery Club находятся у упомянутой виргинской Mail.Ru Group Limited. Кроме того, к службе доставки еды имеют отношение структуры «Сбербанка» и лично его глава Герман Греф. Последний владеет около 0,01% уставного капитала ООО «Деливери клаб», составляющего, по официальной отчётности от 13 января 2020 года, 25 тысяч 342 рубля 81 копейку. Таким образом, официально руководитель ведущей кредитной организации владеет примерно 2,5 рублями в российском юрлице прибыльного агрегатора.