16+

Рубрики

Медиа

Архив

Расследования

Разлив нефти в акватории Находки: подробности

Власти заявляют, что до сих пор не нашли источник загрязнения, произошедшего у топливно-наливного порта
13:26, 23 октября 2020 17
Фото: Фото предоставлено общественным инспектором Росприроднадзора Артёмом Трембовлевым.

В акватории города Находка Приморского края произошёл крупный разлив нефти. Пятно нефтепродуктов покрыло площадь размером почти 35 тыс. квадратных метров. Очевидцы заметили топливную плёнку ещё 21 октября, однако по каким-то причинам властям об этом стало известно только на следующий день. Неподалёку находится судоремонтный завод.

Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метров. Взяты пробы воды на анализ. Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». Точный источник утечки устанавливается, — сообщили в Росприроднадзоре.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

22 Ð¾ÐºÑÑÐ±ÑÑ Ð² ÐÐ°Ð»ÑÐ½ÐµÐ²Ð¾ÑÑÐ¾ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð¼ÐµÐ¶ÑÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ðµ ÑÐ¿ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð¸Ð»Ð¾ ÑÐ¾Ð¾Ð±ÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð°ÐºÐ²Ð°ÑÐ¾ÑÐ¸Ð¸ Ð±ÑÑÑÑ ÐÐ°ÑÐ¾Ð´ÐºÐ° Ð½ÐµÑÑÐµÐ¿ÑÐ¾Ð´ÑÐºÑÐ°Ð¼Ð¸. ÐÐ½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ²ÐµÑÐ´Ð¸Ð»Ð°ÑÑ: Ð±ÐµÑÐ¿Ð¸Ð»Ð¾ÑÐ½ÑÐ¹ Ð»ÐµÑÐ°ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð°Ð¿Ð¿Ð°ÑÐ°Ñ Ð·Ð°ÑÐ¸ÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð» Ð¿ÑÑÐ½Ð¾ Ð¿Ð»Ð¾ÑÐ°Ð´ÑÑ 34 775 ÐºÐ².Ð¼. ÐÐ·ÑÑÑ Ð¿ÑÐ¾Ð±Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð½Ð° Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·. ÐÑÐµÐ´Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÐ°ÑÐ¿ÑÐ¾ÑÑÑÐ°Ð½Ð¸Ð»Ð¾ÑÑ Ð¾Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ°Ð»Ð° ÐÐÐ Â«Ð¢ÑÐ°Ð½ÑÐ±ÑÐ½ÐºÐµÑ ÐÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑÐµÂ». Ð¢Ð¾ÑÐ½ÑÐ¹ Ð¸ÑÑÐ¾ÑÐ½Ð¸Ðº ÑÑÐµÑÐºÐ¸ ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÐµÑÑÑ. Ð¡ÐµÐ¹ÑÐ°Ñ Ð²ÐµÐ´ÑÑÑÑ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÑ Ð¿Ð¾ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ð¸ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ. Ð Ð¾ÑÐ½Ð¾ÑÐµÐ½Ð¸Ð¸ ÐÐÐ Â«Ð¢ÑÐ°Ð½ÑÐ±ÑÐ½ÐºÐµÑ ÐÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑÐµÂ» Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¿ÑÐ¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð° Ð²Ð½ÐµÐ¿Ð»Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð²ÐµÑÐºÐ°.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð Ð¾ÑÐ¿ÑÐ¸ÑÐ¾Ð´Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ (@rpngov)

Ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО «Трансбункер Приморье» будет проведена внеплановая проверка, информирует ведомство.

Администрация Находкинского городского округа заявила, что совместно с правительством Приморья держит ситуацию на контроле. Местные власти приводят слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игоря Степаненко, согласно которым 22 октября при получении информации о разливе неизвестного вещества в морской акватории на территории Находки было организовано взаимодействие с администрацией городского округа и межрегиональным управлением Росприроднадзора для проверки и принятия оперативных мер по локализации возможных очагов загрязнения.

Специалистами были отобраны образцы воды для проведения исследования на наличие загрязняющих веществ. Одновременно силами уполномоченной организации были установлены боновые ограждения, с использованием плавсредства осуществлён сбор плёнки предполагаемого загрязняющего вещества, — заявил министр.

23 октября чиновники Минприроды Приморского края выехали на место для дополнительного осмотра акватории. В ходе проверки было установлено, что на объекте практически отсутствуют признаки загрязнения, за исключением небольших очаговых пятен, которые находятся возле причальной стенки. Главная задача сегодня — установить источник загрязнения. Правительством Приморского края также определены мероприятия по предупреждению подобных фактов в будущем, отметил Игорь Степаненко.

Фото предоставлено общественным инспектором Росприроднадзора Артёмом Трембовлевым.

NEWS.ru удалось связаться с общественным инспектором Росприроднадзора от местной экологической организации «Надежда» Артёмом Трембовлевым, который выехал в район загрязнения, но до сих пор не попал непосредственно на место. Он рассказал, что разлив произошёл у приграничной зоны, куда невозможно добраться просто так. 23 октября совместно с Росприроднадзором он должен был совершить облёт акватории на вертолёте, но из-за штормового ветра рейд перенесли на следующий день. По словам Трембовлева, ему стало известно, что специальными средствами — бонами — пятно стянули к месту причала, где нефтепродукты зачерпывают в бочки и размещают на берегу.

Опыт последний резонансных аварий с разливом нефтепродуктов в окружающую природную среду показывает, что нефть убивает не только климат, но и природу через токсическое загрязнение, — прокомментировал Владимир Чупров, директор по проектам Российского отделения Гринпис. — Кардинальный и единственный выход из этой ситуации — переход на экологически и климатически дружественное топливо на транспорте: это биотопливо, водород или электротяга. Именно к этому призывают энергетические сценарии ведущих организаций, которые утверждают, что пик потребления нефти человечество пройдёт в ближайшие годы или десятилетие.

Как выяснил NEWS.ru, ООО «Трансбункер Приморье» принадлежит офшорной компании с ограниченной ответственностью «Трансбункер Менеджмент Лимитед», зарегистрированной на Кипре. Основным видом деятельности обозначена «транспортная обработка грузов». В прошлом году выручка составила 111 млн рублей, компания участвует в госзакупках и получила контрактов на сумму примерно 100 млн рублей. Фактически же это предприятие лишь подразделение федерального холдинга «Трансбункер», основанного в 1991 году и специализирующегося на заправке танкеров.

Головная структура компании называется Tanor SA и зарегистрирована в Швейцарии. Ей подчиняются четыре субхолдинга — владелец основных активов группы кипрская Transbunker Capital Ltd, отвечающая за коммерческую и техническую эксплуатацию Transbunker Management Ltd (Кипр), субхолдинг, отвечающий за зарубежные трейдинговые операции, и его аналог для российских операций Transbunker Holding Ltd с главным офисом в Москве.

Фото предоставлено общественным инспектором Росприроднадзора Артёмом Трембовлевым.

Владельцы этой империи — бизнесмены Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев, которым приналежит более 75% акций. Остальное поделено между иностранными партнёрами, самый крупный из которых — британская компания Daxin.

В «Трансбункере» NEWS.ru не смогли вовремя прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что всё руководство находится на срочном совещании.

Отметим, что прошлый разлив нефтепродуктов произошёл в Находке 14 марта текущего года. Тогда вылился топочный мазут после разгерметизации ёмкости с топливом объёмом 2,5 тысячи кубометров на складе котельной. Этому предшествовал взрыв, в результате которого крышку с ёмкости отбросило в сторону на 10 метров. Жертв не было, однако было загрязнено озеро Солёное.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео