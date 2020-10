Разлив нефти в акватории Находки: подробности

В акватории города Находка Приморского края произошёл крупный разлив нефти. Пятно нефтепродуктов покрыло площадь размером почти 35 тыс. квадратных метров. Очевидцы заметили топливную плёнку ещё 21 октября, однако по каким-то причинам властям об этом стало известно только на следующий день. Неподалёку находится судоремонтный завод.

Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метров. Взяты пробы воды на анализ. Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». Точный источник утечки устанавливается, — сообщили в Росприроднадзоре.

Ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО «Трансбункер Приморье» будет проведена внеплановая проверка, информирует ведомство.

Администрация Находкинского городского округа заявила, что совместно с правительством Приморья держит ситуацию на контроле. Местные власти приводят слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игоря Степаненко, согласно которым 22 октября при получении информации о разливе неизвестного вещества в морской акватории на территории Находки было организовано взаимодействие с администрацией городского округа и межрегиональным управлением Росприроднадзора для проверки и принятия оперативных мер по локализации возможных очагов загрязнения.

Специалистами были отобраны образцы воды для проведения исследования на наличие загрязняющих веществ. Одновременно силами уполномоченной организации были установлены боновые ограждения, с использованием плавсредства осуществлён сбор плёнки предполагаемого загрязняющего вещества, — заявил министр.

23 октября чиновники Минприроды Приморского края выехали на место для дополнительного осмотра акватории. В ходе проверки было установлено, что на объекте практически отсутствуют признаки загрязнения, за исключением небольших очаговых пятен, которые находятся возле причальной стенки. Главная задача сегодня — установить источник загрязнения. Правительством Приморского края также определены мероприятия по предупреждению подобных фактов в будущем, отметил Игорь Степаненко.

NEWS.ru удалось связаться с общественным инспектором Росприроднадзора от местной экологической организации «Надежда» Артёмом Трембовлевым, который выехал в район загрязнения, но до сих пор не попал непосредственно на место. Он рассказал, что разлив произошёл у приграничной зоны, куда невозможно добраться просто так. 23 октября совместно с Росприроднадзором он должен был совершить облёт акватории на вертолёте, но из-за штормового ветра рейд перенесли на следующий день. По словам Трембовлева, ему стало известно, что специальными средствами — бонами — пятно стянули к месту причала, где нефтепродукты зачерпывают в бочки и размещают на берегу.

Опыт последний резонансных аварий с разливом нефтепродуктов в окружающую природную среду показывает, что нефть убивает не только климат, но и природу через токсическое загрязнение, — прокомментировал Владимир Чупров, директор по проектам Российского отделения Гринпис. — Кардинальный и единственный выход из этой ситуации — переход на экологически и климатически дружественное топливо на транспорте: это биотопливо, водород или электротяга. Именно к этому призывают энергетические сценарии ведущих организаций, которые утверждают, что пик потребления нефти человечество пройдёт в ближайшие годы или десятилетие.

Как выяснил NEWS.ru, ООО «Трансбункер Приморье» принадлежит офшорной компании с ограниченной ответственностью «Трансбункер Менеджмент Лимитед», зарегистрированной на Кипре. Основным видом деятельности обозначена «транспортная обработка грузов». В прошлом году выручка составила 111 млн рублей, компания участвует в госзакупках и получила контрактов на сумму примерно 100 млн рублей. Фактически же это предприятие лишь подразделение федерального холдинга «Трансбункер», основанного в 1991 году и специализирующегося на заправке танкеров.

Головная структура компании называется Tanor SA и зарегистрирована в Швейцарии. Ей подчиняются четыре субхолдинга — владелец основных активов группы кипрская Transbunker Capital Ltd, отвечающая за коммерческую и техническую эксплуатацию Transbunker Management Ltd (Кипр), субхолдинг, отвечающий за зарубежные трейдинговые операции, и его аналог для российских операций Transbunker Holding Ltd с главным офисом в Москве.

Владельцы этой империи — бизнесмены Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев, которым приналежит более 75% акций. Остальное поделено между иностранными партнёрами, самый крупный из которых — британская компания Daxin.

В «Трансбункере» NEWS.ru не смогли вовремя прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что всё руководство находится на срочном совещании.

Отметим, что прошлый разлив нефтепродуктов произошёл в Находке 14 марта текущего года. Тогда вылился топочный мазут после разгерметизации ёмкости с топливом объёмом 2,5 тысячи кубометров на складе котельной. Этому предшествовал взрыв, в результате которого крышку с ёмкости отбросило в сторону на 10 метров. Жертв не было, однако было загрязнено озеро Солёное.

