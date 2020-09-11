Раньше играли в мушкетёров, теперь играют в блатных

9 сентября в России был вынесен первый приговор за организацию сообщества «АУЕ» в соцсети Вконтакте. Троих фигурантов дела — Николая Бабарику, его жену Наталью Бабарику и Артёма Зуева — признали виновными в создании и в участии экстремистского сообщества АУЕ (запрещённого в России решением Верховного суда), а также в возбуждении ненависти к сотрудникам ФСБ и полиции (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 282, ст. 282.1 УК). Артём и Николай получили реальные сроки — от 3,9 до 7 лет лишения свободы, Наталья отделалась условным сроком, хоть и была единственной из подсудимых непризнавшей свою вину. NEWS.ru разбирался, станет ли вынесенное решение прецедентом.

Уголовное дело против молодых людей было возбуждено в 2018 году, годом раньше был закрыт доступ к сообществу «А.У.Е.» Вконтакте. Изначально Николая Бабарику и Артёма Зуева арестовывал Лефортовский суд Москвы и некоторое время они провели в московских СИЗО. Наталье Бабарике удалось остаться на свободе — девушка находилась на пятом месяце беременности и ей назначили подписку о невыезде.

По существу дело рассматривали в Екатеринбурге. По ошибке изначально его направили в Чкаловский районный суд, но затем перенаправили в Екатеринбургский гарнизонный военный суд, потому что основной фигурант Николай Бабарика — бывший военный, успел даже повоевать в Сирии.

egvs.svd.sudrf.ru

Сообщество под названием «А.У.Е.» Николай Бабарика создал Вконтакте ещё в 2011 году, тогда ему было всего 17 лет. Следствие считает, что он был последователем этого движения. Бабарика администрировал сообщество, подбирал тексты и фотографии. Посты, по мнению следствия, содержали призывы к расправе над правоохранителями. Следователи также не поленились посчитать, что с 2011 по 2018 год Николаем было опубликовано 28439 записей, часть из которых — экстремистские.

В марте 2017 года в паблик вступила жена Николая Наталья Бабарика. Она стала распространять мерч АУЕ через специально созданную группу «Вольный мастер». В самом же аккаунте сообщества девушка разметила 1842 поста, некоторые из которых — также с призывами к экстремизму.

Артём Зуев, являясь соадмином паблика «А.У.Е» вместе с Николаем Бабарикой, в июне 2017 года создал ещё одно сообщество с похожей тематикой. Там он в том числе размещал рекламу о товарах с символикой этого движения. За год с небольшим Зуев смог заработать на них 80 тысяч рублей, а Бабарика — 30 тысяч рублей.

Адвокат Натальи Бабарики Алексей Бушмаков полагает, что мягкий приговор для его подзащитной стал возможен благодаря непризнанию вины. Николаю Бабарике и Артёму Зуеву пришлось похуже — находясь в СИЗО, они были в зоне доступа следствия, которое давило на фигурантов. По словам Бушмакова, они дали признательные показания в обмен на смягчение меры пресечения, однако из-под стражи их никто так и не выпустил.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С подачей апелляционной жалобы Бушмаков с доверительницей пока не определились — есть вероятность, что в апелляции могут ужесточить наказание.

Такая вероятность всегда есть. Мы подумаем, изучим приговор, мы его ещё не видели. Но предварительно Наталья согласна. Алексей Бушмаков адвокат адвокат

Также адвокат допускает, что решение Екатеринбургского военного суда станет прецедентным, и теперь уголовные дела, в основе которых экстремистская тематика АУЕ, вырастут кратно.

Для этого всё и делалось! У этих сообществ нет никакого свода, никто не может сказать, например, что такое так называемая воровская звезда. Кто-нибудь проводил исследования? Прокурор нам отвечает: нет, но мы так считаем. Всё очень зыбко, — считает он.

Адвокат обращает внимание, что долгое время до подобных пабликов никому не было дела.

Девять лет эта страница никому не нужна была. Никто эти группы не блокирует, администрация ВК ничего не делает. Мне иногда кажется, что находиться в этой сети вообще опасно. А подсудимые, знаете, как рассуждали? Ну раз никакая инстанция, ни Роскомнадзор, ни Вконтакте, не блокирует, значит там ничего запрещённого, — рассказывает юрист.

Бушмаков считает, что уголовное дело было возбуждено именно против Бабарики и Зуева, потому что их сообщество среди одноимённых сообществ Вконтакте было самым многочисленным.

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Адвокат добавляет, что на приговор суда в конечном итоге повлияло решение Верховного суда от 17 августа 2020 года, в котором движение АУЕ признано экстремистским, а также запрещена его деятельность. В приговоре суд ссылается на это решение.

В судебном заседании установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией — молодежным движением экстремистской направленности. В рамках движения и в его интересах участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки. Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодёжь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию. Запрет деятельности АУЕ позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства, — сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры, которая и обратилась в ВС с требованием запретить движение.

Бушмаков считает невозможным ссылаться на документ, «которого никто не видел». Он напомнил, что заседание Верховного суда по этому вопросу проходило в закрытом режиме, поэтому неизвестно, как суд мотивировал своё решение. Адвокат добавил, что будет ходатайствовать о получении допуска к решению ВС.

Во ВКонтакте действительно много сообществ с одноимёнными названиями. Однако посмотреть их содержание не удастся на данный момент — все они заблокированы отдельными решениями судов.

NEWS.ru пообщался со специалистом в области уголовно-арестантской субкультуры и криминальной истории России Александром Сидоровым. Он рассказал, что явление АУЕ возникло в России в 1990-е годы, во времена расцвета криминала. Почти каждый школьник тогда, по словам эксперта, мечтал стать бандитом, так как в те годы престиж криминального мира был очень высок. Так началась история АУЕ, к которой реальный уголовный мир, по его мнению, прямого отношения не имел.

Сидоров скептически относится к решению Верховного суда о запрете движения АУЕ и о признании его экстремистским. На это есть как минимум две причины. Во-первых, эксперт считает, что АУЕ нельзя считать движением. Ранее силовые структуры сами выступали против того, чтобы считать АУЕ организацией: отсутствуют формальный лидер, чётко сформулированная идеология. По словам Сидорова, АУЕ — это не движение само по себе, это отражение общего криминального состояния в молодёжной среде. Как раньше играли в мушкетёров, теперь играют в блатных, поясняет он. Во-вторых, запреты, на его взгляд, происходят по формальным признакам.

Кроме того, какой смысл в запрете слов? Ну запретили они слово АУЕ, так найдётся новая аббревиатура. В соцсетях уже, уверен, много сообществ с такой же тематикой, но с другими названиями. Это борьба с формальными проявлениями, а не с настоящей причиной проблемы. Александр Сидоров литератор, исследователь блатной культуры литератор, исследователь блатной культуры

Также собеседник издания опасается, что «под знаменем борьбы с АУЕ зарубят всю лексическую культуру». По его словам, избежать этого можно, если создать специальную научную дисциплину, которая бы изучала процессы в криминальном обществе. То есть, если перевести криминал из маргинальной плоскости в плоскость объекта изучения, то и нездоровый интерес снизится.