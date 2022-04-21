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Расследования

Убийца семьи в Хакасии получил пожизненный срок

Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу семьи из пяти человек в Хакасии
12:42, 21 апреля 2022
Убийца семьи в Хакасии получил пожизненный срок Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Суд приговорил к пожизненному заключению мужчину по делу об убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ.

Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 35-летнего жителя села Джирим, — говорится в сообщении.

Убийство произошло 5 августа. Согласно материалам дела, обвиняемый, который ранее отсидел 18 лет за двойное убийство, зарезал супругов 56 и 58 лет, их родственника, а также 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку.

Причиной нападения стало то, что родственница семьи прекратила с обвиняемым отношения, длившиеся два месяца, и тот решил отомстить. Мужчину задержали примерно через час после совершения преступления. При этом он вёл себя неадекватно.

В ходе следственных действий обвиняемый дал признательные показания.

В августе 2021 года в связи с убийством семьи из пяти человек в Хакасии возбудили ещё одно уголовное дело. На этот раз по статье о халатности, повлёкшей смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

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