Навальный возвращается в Россию: что его ожидает после прилёта

Алексей Навальный объявил, что собирается вернуться в Россию: он уже купил билеты на рейс «Победы» на 17 января. Одновременно с этим стало известно, что УФСИН по Москве обратилась в суд с требованием заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Также ведомство заявило о планах задержать его по приезде. Чего стоит ожидать Навальному после возвращения — в материале NEWS.ru.

Помимо уже сделанного заявления о планируемом задержании, УФСИН сообщила, что Алексей Навальный с 29 декабря 2020 года находится в розыске, а первые «розыскные мероприятия» начались месяцем раньше.

Как следует из сообщения ведомства, такие меры собираются предпринять, так как Навальный «неоднократно и систематически» нарушал условия испытательного срока: не являлся на регистрацию в течение практически всего 2020 года.

В период с 17.08.2020 по 29.12.2020 осужденный Навальный А.А. на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН России по г. Москве учло тот факт, что с 22.08.2020 Навальный А.А. находился на лечении в клинике «Шарите» (г. Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из «Шарите» информации, 23.09.2020 Навальный А.А. был выписан из клиники. Вместе с тем, на уведомление о явке 23.10.2020 в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился, — сказано в сообщении.

УФСИН добавляет, что Навальный связался с ведомством лишь в конце ноября и рассказал, что находится в Берлине и продолжает восстанавливать здоровье. Однако органы такой ответ не устроил, и через несколько дней его начали разыскивать.

Адвокат Алексей Добрынин считает, что намерение УФСИН стоит воспринимать серьезно, так как у ведомства есть полномочия контролировать условно осуждённых, к которым относится и Навальный. По его словам, тот факт, что политик был объявлен в розыск в конце декабря прошлого года, позволяет его задержать.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Это означает, что если Алексей прилетит в РФ 17.01 (как он пообещал), то его скорее всего, могут задержать прямо у трапа самолета. Так ФСИН велит инструкция. Алексей Добрынин управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper

Добрынин добавил, что задержать его могут максимум на 48 часов, а содержаться всё это время он будет в ИВС. Затем, предполагает юрист, Навальному вручат повестку с обязательством явиться в суд 29 января и отпустят.

Адвокат не взялся спрогнозировать, каким может быть решение суда по иску о замене условного срока на реальный, но допустил, что если требования контролирующего органа будут основываться только на статье из журнала The Lancet (в ней говорилось, что Навальный был выписан из клиники в сентябре — NEWS.ru), то шансов на решение в их пользу не так много. Напротив, полагает Добрынин, защитники Навального, скорее всего, представят доказательства того, что Алексей находился на лечении и не являлся на регистрацию по уважительным причинам.

Условный срок Навального по делу «Ив Роше» завершился ещё в 2018 году, испытательный — 30 декабря 2020 года. Однако, как утверждает Алексей Добрынин, тот факт, что период испытательного срока истёк, никак не мешает ФСИН обратиться в суд. Так как в ведомстве считают, исходя из их сообщений, что нарушения начались в конце сентября — после того, как Навальный был выписан из клиники «Шарите».

Помимо судебного заседания, где будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный, Навального в России ждут и другие уголовные дела. Так, в самом конце 2020 года Следственный комитет объявил о том, что Алексей стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве. По версии следователей, он потратил на личные цели более 356 млн рублей, которые его сторонники жертвовали на деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и других фондов.

Дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — ещё одно дело против Навального, которое пока поставлено на паузу. Поводом для него стали слова политика в адрес героев ролика RT в поддержку поправок в Конституцию: он назвал их «продажными холуями». В видео также принял участие и Артеменко. Дело уже начали слушать в Бабушкинском суде летом 2020 года — 17 августа состоялось предварительное слушание. Однако из-за болезни Навального дело было временно приостановлено.

13 января Навальный объявил, что в ближайшее воскресенье, 17 января вернётся в Россию из Берлина. Там он проходил лечение после отравления в августе 2020 года. В декабре Bellingcat и The Insider выпустили расследование, в котором утверждалось, что политика отравили сотрудники ФСБ.

Дело «Ив Роше», по которому УФСИН просит суд заменить Навальному условный срок на реальный, было возбуждено против политика и его брата Олега ещё в 2012 году. Их обвиняли в том, что они обманным путём навязали компаниям «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» посреднические услуги своей фирмы для логистики. Во время следствия «Ив Роше» отказалась от обвинений. Несмотря на это, суд признал братьев виновными. Алексея приговорили к трём с половиной годам условно, его брат получил тот же срок, но с отбыванием наказания в колонии общего режима.