Госдепартамент США внёс в список террористических организаций Русское имперское движение (РИД), потребовав от России закрыть подконтрольные организации тренировочные лагеря. Было объявлено, что впервые к террористам отнесена группировка, «пропагандирующая превосходство белой расы». Правда, в её программе ничего об этом нет. Движение выступает за возвращение в России монархической формы правления и отстаивает «традиционные» христианские ценности. Подразделение сторонников РИД поучаствовало в военном конфликте на юго-востоке Украины на стороне непризнанных «народных республик». Кроме этого, организация поддерживает тесные контакты с националистическими движениями Запада, а власти Швеции считают, что на тренировочных базах православных консерваторов проходили обучение местные неонацисты, осуждённые за серию взрывов. NEWS.ru выяснил, чем ещё радикальная группировка из России могла заинтересовать американские власти.

Закулиса гадит

О внесении РИД в список международных террористических организаций — туда США вносит только зарубежные группировки — сообщил 6 апреля координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, Туда же включили и лидеров организации Станислава Воробьёва, Дениса Гариева и Николая Трущалова.

Воробьёв счёл эту историю ударом мировой «закулисы» по христианским ценностям, которые отстаивает его организация.

Никогда за всю историю США ни одна правая консервативная христианская организация не признавалась террористической. Вот, в первый раз именно русская организация была признана таковой, тоже обратите внимание. Они могли выбрать любую организацию, но выбрали русскую организацию, потому что они прекрасно знают Священное писание, они знают о том, что возрождение христианства пойдёт со стороны России. Поэтому, естественно, удар они нанесли именно в правильном направлении. Станислав Воробьёв лидер Русского имперского движения лидер Русского имперского движения

Он полагает, что ещё одной причиной для такого шага являются предстоящие выборы президента США, которые Трамп «должен выиграть обязательно».

Там сидит штаб, который рассматривает разные сектора избирателей. Есть такой сектор, который называется «цветные». И естественно, если Трамп выступит за борьбу против якобы расистских организаций, то это вызовет желание всех «цветных» избирателей проголосовать за Республиканскую партию, — уверен Воробьёв.

В свою очередь, Денис Гариев обратил внимание на то, что американские власти не вводят санкции против правых язычников или действующих на их территории организаций типа "Ку-клукс-клана" и национал-социалистов.

Тут стоит действительно отметить некоторую странность в действиях американских властей. Как заявил представитель Госдепартамента Нейтан Сейлс, США впервые вносят в список террористов тех, кто придерживается «идей превосходства белой расы». К последним больше относятся упомянутые Гариевым структуры, чем российское движение, больше завязанное на религиозном консерватизме, хотя и с откровенными расистами оно также сотрудничает, о чём будет сказано ниже. Не стоит также забывать и про попытки Трампа включить в список террористических организаций движение «Антифа», которое силовыми методами борется со своими оппонентами крайне правого фланга.

Засветка в Европе

Кроме того, как считают в Госдепартаменте США, РИД имеет тренировочные объекты, где проводит военную подготовку для расистов и неонацистов Америки и Европы. СМИ писали, что в 2016 году такие курсы в России проходили два гражданина Швеции, которые через несколько месяцев совершили серию терактов в Гётеборге.

Речь идёт о серии атак, совершённых гражданами Швеции из «Северного движения сопротивления» (СДС) — неонацистского объединения, которое также функционирует в Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии. Организация выступает за создание в Скандинавии национал-социалистической республики, один из её создателей - Клас Лунд, также стоял у истоков группировки Vitt Ariskt Motstånd (Белое арийское сопротивление).

Члены СДС копируют стиль нацистских штурмовиков vk.com/rus_imperia

По версии шведского правосудия 11 ноября 2016 года 23-летний активист СДС Виктор Мелин взорвал самодельную бомбу у офиса профсоюзной организации «Синдикалистский форум», тогда никто не пострадал. Затем, он же, вместе со своим единомышленником 51-летним Джимми Джонассоном, соорудил взрывчатку, которая 5 января 2017 года была приведена в действие возле центра для беженцев в Гётеборге, причинив травмы сотруднику учреждения. Третий взрыв должен был прогреметь 25 января 2017 года в лагере для вынужденных переселенцев. Трагедии удалось избежать, потому что, сооружённая 20-летним неонацистом Антоном Тулином бомба, не взорвалась из-за неправильной конструкции.

Шведским силовикам из Службы государственной безопасности (SAPO) удалось быстро найти подозреваемых по генетическим материалам, обнаруженным на взрывных устройствах. Как писала «Новая газета», следствие квалифицировало действия - как «домашний экстремизм», за который фигуранты получили от 1,5 до 8,5 лет лишения свободы.

Мелин более года возглавлял в Гетеборге ячейку движения (СДС. — NEWS.ru). Джонассон и Тулин — его ближайшие соратники. Все трое — неоднократные фигуранты полицейских сводок за разбои и нападения на мигрантов. Помимо этого несколько лет назад Мелин проходил по делу об убийстве, но благодаря хорошему адвокату обвинения в итоге были сняты, — говорилось в публикации.

Признанию монархической организации террористами в США предшествовал арест шведскими властями 68-летнего выходца из СССР Анатолия Удодова, который на странице имперского движения в «ВКонтакте» указан как «представитель РИД в Стокгольме». В столице Швеции он проживает уже 35 лет. За это время Удодов успел поработать таксистом, затем охранником стрельбища, после чего вышел на пенсию. По данным полиции, он полтора десятилетия участвует в «движении превосходства белой расы».

Анатолий Удодов vk.com/rus_imperia

Спецслужбы европейской страны подозревают его в незаконном хранении оружия, на что ранее наложили запрет из-за его связей с экстремистами. В июле 2019 года в его квартире были изъяты три пистолета, револьвер и ружьё, в ноябре он был объявлен в розыск, а в январе задержан представителями SAPO и отправлен под стражу. Как сообщил DW заместитель генпрокурора Швеции Хенрик Улин, следствие намерено предоставить суду доказательства связей Анатолия Удодова со шведскими правыми националистами. В поле зрения силовиков русский эмигрант попал после взрывов в Гётеборге. В СМИ упоминалось, что он посещал мероприятия СДС и общался с Виктором Мелином в 2015 году, а спустя четыре года навещал того в тюрьме. Также следствие полагает, что якобы именно Удодов способствовал поездке двух шведских ультраправых активистов в Петербург.

В интервью изданию Nya Tider Удодов не скрывал , что в 2015 году помогал правым активистам с оформлением российских виз для поездки на консервативный форум в Петербурге.

Шведы под Питером

В июне 2017 года, со ссылкой на прокурора Матса Юнгквиста, шведское издание Expressen сообщало , что Виктор Мелин и Антон Тулин прошли военную подготовку на российской территории. Последний не скрывал своего визита в Петербург и осенью 2016 года разместил в качестве аватара в Facebook фотографию перед Зимним дворцом в Петербурге. Помимо прочего, как отмечал обвинитель, двое фигурантов присутствуют на снимке, размещённом в соцсетях военизированной организацией «Партизан».

Антон Тулин anton.thulin.16/facebook.com

Речь идёт о расположенном в Петербурге центре тактической и огневой подготовки «Партизан», которым руководит один из упомянутых выше лидеров РИД Денис Гариев. На страницах в соцсетях и на сайте этого центра изображения, о котором говорил шведский прокурор, найти не удалось, однако в 2017 году оно было скопировано и опубликовано на странице петербургских анархистов в соцсети «ВКонтакте».

Антон Тулин (первый слева) и Виктор Мелин во время тренировок в Петербурге vk.com/a.news_spb

Впрочем, сам Гариев не скрывает визита Виктора Мелина и Антона Тулина в северную столицу, где они играли в страйкбол.

По его словам, фотография со шведскими националистами была сделана на превращённой в стрельбище территории недостроенного завода в Ольгино, и эти события якобы не имеют отношения к курсам «Партизана».

Мы с 2012 работаем в русле ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. — NEWS.ru). Это выживание, тактическая медицина, военная топография, связь, в том числе и огневая подготовка. Я например являюсь спортсменом федерации практической стрельбы, поэтому огневая подготовка у нас ведётся на основе спортивного оружия. Это такие признанные во всём мире спортивные дисциплины, через которые люди получают навыки безопасного и уверенного обращения с оружием. Мы занимаемся этим совершенно на законных основаниях, и кроме нас в России действуют и другие подобные центры. Денис Гариев активист Русского имперского движения, основатель центра тактической и огневой подготовки «Партизан» активист Русского имперского движения, основатель центра тактической и огневой подготовки «Партизан»

Также он сообщил, что центр «Партизан» не имеет отношения к РИД с политической точки зрения.

Просто я как инструктор-спортсмен там работаю. Это мой проект. И ни в коем случае я там политикой не занимаюсь. У нас разные курсанты приезжают, это люди с разными политическими и религиозными взглядами. И у нас не ведётся никакая агитация и пропаганда. Но они посчитали, что раз люди готовятся защищать интересы своей страны, в том числе с оружием в руках, то они для американцев опасны. Вот поэтому они объединили всё и свалили в общую кучу, — рассказывает Гариев.

vk.com/partizan_kurs

Между тем, на странице центра «Партизан» в соцсети ВКонтакте имеется множество снимков с тренировок с монархическими лозунгами и ультраправыми чёрно-жёлто-белыми «имперскими» флагами, а также ссылки на РИД и репосты его материалов. Но, вероятно, политическая вербовка в стенах «Партизана», действительно не ведётся, как утверждает Гариев. Косвенно об этом свидетельствует то, что в данном центре проходил подготовку один из фигурантов дела запрещённого в РФ так называемого сообщества «Сеть» (запрещено в России) Юлий Бояршинов. Он, как и его соратники, придерживается противоположных националистам анархических и антифашистских взглядов, не скрывая необходимости объединения против правых радикалов.

Об участи активистов СДС в программах своего тактического клуба Денис Гариев предпочёл не говорить. Но на странице «имперцев» в соцсети «ВКонтакте» шведские правые именуются как «наши шведские друзья». Кроме того, там имеется несколько репостов с русскоязычного паблика СДС. На страницах обеих организаций было опубликовано сообщение о выступлении облачённого в военную форму Станислава Воробьёва на «сборе шведских националистов».

Станислав Воробьёв выступает перед шведскими единомышленниками vk.com/nordfront_sverige

Он предупредил, что в настоящее время ведётся полномасштабная война против традиционных ценностей, которые характеризуют западную цивилизацию, и причина по которой он появился в униформе, заключается в том, что в данный момент они ведут борьбу против еврейских олигархов на Украине, посредством участия на стороне сепаратистов, — говорится в одном из сообщений.

Правый интернационал

Кроме этого, СДС - как «Нордическое сопротивление» из Швеции упоминается в сообщении РИД о состоявшемся в марте 2015 года в Петербурге так называемом «Международном русском консервативном Форуме». В нём также принимали участие праворадикальные организации стран Запада — Британская национальная партия, «Британия превыше всего», бельгийская структура «Евро-Русь», германская Национал-демократическая партия, греческая «Золотая Заря», датские националисты, итальянские «Новая сила» и «Лига Ломбардии», испанская «Национальная демократия», «Национальное движение Техаса», «Партия шведов», «Национальная партия Финляндии» и другие структуры.

Организатором мероприятия официально была объявлена общественная организация «Русский национальный культурный центр — Народный Дом», фактически же Форум был организован партией «Родина». Русское Имперское Движение также приняло активное участие в подготовке Форума, — сообщалось на странице РИД в «Вконтакте».

Почётными гостями мероприятия должны были стать лидер партии «Родина», депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Журавлёв, вице-премьер, ныне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, глава Международного евразийского движения Александр Дугин, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков и бизнесмен Константин Малофеев. Но все они в работе форума участия не приняли . Тогда против этого мероприятия активно выступали демократические, левые и либеральные организации. Они обращали внимание на то, что во встрече, проходящей в преддверии 70-летия победы, в городе, пережившем блокаду, принимают участие организации, позиционирующие себя преемниками германских нацистов, итальянских фашистов и других националистических режимов Европы XX века.

Активисты РИД сотрудничали и с американскими радикальными движениями. Так, на странице организации говорится, что в 2017 году русские монархисты посетили США по приглашению лидера Традиционалистской рабочей партии (ТРП) Мэтью Хаймбаха. Данная структура стояла за беспорядками в Шарлотсвилле в августе 2017 года, протестуя против решения властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, командовавшему в 1862-1865 годах армией рабовладельческого Юга в штате Виргиния. Против расистов тогда выступили левые активисты и антифашисты, на которых наехал автомобиль, из-за чего погибла 32-летняя Хезер Хэйер, ещё 19 человек пострадали. Преступление совершил, находившийся за рулём 21-летний неонацист Алекс Филдс, которому дали за это пожизненный срок.

О лидере ТРП известно, что будучи студентом университета в штате Мэриленд, он организовывал «белые патрули» против «чернокожих банд». Его партия сожалеет о том, что «в 1950 году Америка была на 90% белой», а сейчас «всего на 60%», призывая «принять идею расового реализма». Они критически поддерживают политику действующего президента Дональда Трампа в отношении «цветного населения» и мигрантов, но полагают её не достаточно радикальной.

Трамп — это всего лишь первый шаг. Мы — следующий, — уверены в ТРП.

Также известно, что лидер партии и некоторые её члены приняли православие, являясь прихожанами Русской православной церкви за рубежом, которая с 2007 года является структурой Московского патриархата РПЦ.

Лидер ТРП Мэтью Хаймбах и представитель РИД Станислав Шевчук в Вашингтоне vk.com/rus_imperia

Как писал NEWS.ru, ФБР не исключает, что представители РИД предлагали американским ультраправым пройти курс военной подготовки в центре «Партизан».

«Партизаны» и «легионеры» Донбасса

Слёт ультраправых в российской Северной столице происходил в разгар активной фазы войны на юго-востоке Украины. В данном военном конфликте в 2014-2015 годах активное участие принимали представители РИД и созданный ими «Имперский легион», который судя по активности в соцсети «ВКонтакте» существует и в настоящее время.

Один из лидеров РИД и руководитель клуба «Партизан» Денис Гариев сам ездил на восток Украины. По его словам, подготовка добровольцев для участия в войне на территории Донбасса стала одним из пунктов, заставивших США обратить внимание на их движение, наряду с другими «международными проектами».

В беседе с NEWS.ru активист отметил, что летом 2014 года Центр тактической огневой подготовки «Партизан» «включился в эту работу, когда большое количество добровольцев поехало в „Новороссию“ защищать интересы русского народа».

Нашим центром большое количество добровольцев было подготовлено, экипировано. Это всё делалось не на деньги государства, тогда, если помните, был такой подъём - «русская весна», оказывалось большое количество гуманитарной помощи. И вот в том числе мы этим занимались, чтобы неподготовленные бойцы туда не поехали. Мы занимались подготовкой санитарных инструкторов и давали общую военную подготовку для добровольцев. Поэтому да, действительно, всё так и есть, мы занимались подготовкой бойцов. И поэтому Украина собирает на нас досье, отправляет в Гаагский трибунал, для того чтобы нас привлечь к ответственности за то, что мы участвовали во всей этой истории, — рассказывает Денис Гариев.

По его словам, с момента создания «Партизана» в 2012 году, в нём прошли подготовку около 2000 человек, но сколько из них уехали воевать на Украину, представитель РИД не сообщает.

vk.com/partizan_kurs

В конце 2015 года наш отряд («Имперский легион». — NEWS.ru) был выведен из Донбасса. Люди туда отдельно сами ехали, вступали в вооружённые силы ДНР и ЛНР и участвовали уже независимо от нашей позиции. Но из наших (центра «Партизан». — NEWS.ru) выпускников там кто-то есть. Однако мы сейчас не отслеживаем их судьбу и не отправляем никого туда. Боевое оружие в подготовке нами не использовалось — оно может быть только в армии, а мы с этим не связаны. Мы работали - как общественная организация. Нам власти не противодействовали, но и не оказывали помощи. И это то, в чём нас всё время обвиняют, что мы работали на Кремль. Люди, которые ехали добровольцами, делали это по зову совести, они не получали денег ни здесь, ни в Новоросии за то, что они делают, — продолжает Денис Гариев.

Кроме Донбасса, участники «Имперского легиона» также, вероятно, имеют отношение к конфликту в Сирии, о чём косвенно упоминается на странице формирования.

А мы воюем. То есть «Имперский легион» продолжает воевать. Сирия... для кого то это сейчас непонятно. Не хочется высокопарных слов про дальние подступы. Для кого то это просто деньги и уход от <...> российской безысходности. Для кого то крестовый поход в защиту христианских святынь. В Сирии главная христианская святыня — это христиане и они нуждаются в нашей защите. Всё, — следует из поста, опубликованного в сентябре 2019 года.

В сирийских событиях участвуют и те, кто прошёл курсы в центре «Партизан», об этом упоминает Денис Гариев. Не раскрывая подробностей, он говорит, что часть из этих людей воюют в частных военных компаниях (ЧВК).

Монархисты, дружинники и ликвидаторы

РИД было образовано в первой половине 2000-х годов, оно выступает за «реставрацию российской самодержавной монархии как формы государственного правления, наиболее соответствующей русским национальным историческим, политическим и религиозным традициям». Российская империя со своими законами и монархия, как полагают в РИД, продолжают существовать, поскольку не были упразднены «никакими легитимными правовыми актами, последующими после фальшивого „манифеста“ об „отречении“ императора Николая II от 2 (15) марта 1917 года».

Представитель Госдепартамента Нейтан Сейлс 9 апреля призвал Москву присоединиться к решению Вашингтона и ввести санкции против РИД, помешав этой организации «экспортировать насилие по всему миру». Он обратил внимание на то, что в РФ доступ к сайту «имперцев» ограничен, призвав российские власти «принять более жёсткие меры в отношении этой группировки» и закрыть тренировочные лагеря в Петербурге, передаёт РБК.

В отличие от нескольких страниц в соцсетях, сайт организации под названием «Правый взгляд» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, обнаружившей там несколько экстремистских материалов. Также за разжигание вражды был запрещён журнал РИД «Имперский курьер».

Создатель организации Станислав Воробьёв в 1982 году окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова. Затем трудился в органах прокуратуры, а после в юридической фирме. Как выяснил NEWS.ru, его полный тёзка является директором и единственным учредителем созданного в 2016 году в Петербурге ООО «Юридическая Группа „Талион“».

Политикой Воробьёв начал заниматься в конце 1989 года, был председателем Ленинградского областного отделения социал-патриотического движения «Держава», входил во Всероссийскую партию монархического центра, также был членом запрещенного в РФ ультраправого движения «Русские».

Что касается Дениса Гариева, то, как сообщает издание «Бумага», некогда он был школьным учителем истории, а также служил в сухопутных войсках.

Как следует из государственного реестра юридических лиц, человек по имени Гариев Денис Валиуллович имеет отношение к более 30 коммерческих структур, зарегистрированных в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, большинство из которых в настоящее время прекратили функционирование. Спектр деятельности этих фирм довольно широкий: оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, строительство автодорог, разработка карьеров, производство, ремонт и техобслуживание различной аппаратуры, клининговые услуги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Из действующих компаний он имеет отношение к существующему с 2000 года в Ленинградской области ООО «Нева-АГРО». Основным видом деятельности компании является торговля овощами и фруктами. Гариев является соучредителем этой структуры на паях с неким Абдукадировым Тимуром Абдумухтаровичем. Последний выступает также директором ООО «Плодоовощной комбинат „Нева-АГРО“».

В феврале 2020 года прекратило существование созданное в северной столице в 2014 году ООО «Эврика», директором и единственным учредителем которого выступал Гариев. Это предприятие специализировалось на производстве целлюлозы и древесной массы. Согласно материалам госзакупок, до 2018 года компания заключила 37 контрактов на общую сумму 15 млн рублей. В основном фирма поставляла канцтовары, в том числе различные папки и обложки для делопроизводства, а также инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы. Среди контрагентов были ФСБ, ФСО, Главная военная прокуратура, Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, Таможенная служба, Минтруд, Росреестр, ФГБУ «Рослесинфорг», правительство Петербурга, прокуратуры Карелии и Брянской области, Центральный государственный Архив Москвы, Судебный департамент Самарской области, Управление Пенсионного фонда в Симферополе и Минспорта Краснодарского края. Впрочем, контракты эти имели место, когда фирмой руководил предшественник Гариева — некий Сырников Антон Николаевич.

Кроме того, Денис Гариев является председателем Петербургской региональной общественной организации «Добровольная народная дружина „Резерв-Дружина“». Эта организация была создана 8 июля 2013 года. В госреестре юрлиц её адресом указан проспект Луначарского, 37 корпус 2, однако на странице структуры в соцсети «ВКонтакте» говорится, что она располагается на улице Дрезденской 20. Там же находится и центр «Партизан». На странице РИД в 2015 году публиковалось объявление о наборе в дружину «Резерв».

vk.com/partizan_kurs

Ещё одним учредителем дружины «Резерв» значится некий Мерный Юрий Михайлович. Человек с такими данными значится как ликвидатор десятков находящихся в стадии банкротства компаний.

Третьим учредителем числится Александр Жучковский, о котором известно, что в 2014 году он принимал участие в ополчении Славянска в Донецкой области вместе и Игорем Стрелковым, а также упоминался , как представитель Центра беспилотной авиации самопровозглашённой ДНР. До этого, как отмечали критики, Жучковский якобы позитивно отзывался об украинском националистическом объединении «Свобода», которое в конфликте в Донбассе участвовало на стороне Киева. На своей странице в «Вконтакте» он также рассказывал , что «много лет» был активистом запрещённого в России ультраправого экстремистского Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ).

С мая 2019 года Жучковский, как указано на его сайте, занимается закупками медикаментов и помощью раненым в Донбассе.

Согласно госреестру данных юридических лиц, некий Александр Григорьевич Жучковский (полный тёзка учредителя «Резерва») в разные годы имел отношение к нескольким ныне несуществующим коммерческим фирмам в Петербурге, занимающимся торговлей и строительством (ООО «Модус», ООО «Альвион», ООО «ПродТорг», ООО «ГарантТехМонтаж», ООО «Юго-Запад Авто-Юнион», ООО «Контакт», ООО «Промполимер», ООО «Фаворит», ООО «Рубеж», ООО «Вольт», ООО «Экодом», ООО «Фудсити», ООО «Элком», ООО «Мегаполис»).

В 2017 году Жучковский заявлял в интервью изданию «Фонтанка», что отношения к «Резерву» якобы больше не имеет. Тогда же журналисты портала обратили внимание, что это движение находилось в перечне народных дружин на сайте правительства Петербурга, где также присутствовала эмблема Имперского легиона в комплекте. На том же ресурсе городских властей было опубликовано «выполненное по заказу Смольного научное исследование, авторы которого рассматривают Имперский легион и курс „Партизан“ как экстремистские, вовлекающие молодёжь в наёмничество, связанные с изготовлением взрывных устройств». После этой публикации «Резерв-Дружина» исчезла из списка властей Северной столицы.

Александр Жучковский vk.com/juchkovsky

После горячей фазы

РИД, «Имперский легион» и «Выстрел» попадали в поле зрения аналитического центра «Сова», занимающегося мониторингом проявлений ксенофобии. Как рассказывает NEWS.ru его руководитель Александр Верховский, «имперцы» могли попасть в список террористов в США по двум причинам.

Первое — это участие людей, связанных с РИД, в войне в Донбассе, потому что РИД не просто направлял людей на сторону ДНР и ЛНР, у них была отдельная боевая группа «Имперский легион», которая провоевала там полтора года и потом ушла. Оттуда все такие группы ушли. Второе — это то что РИД связан с рядом западных ультраправых организаций, что само по себе не криминально, если они действуют легально. Однако обнаружилась связь со шведской организацией, участники которой реально подкладывали бомбы. И обнаружилось, что они участвовали в сборах, который проводил другой клуб, тоже связанный с РИД. Есть их фотографии оттуда — невозможно это отрицать. Как именно РИД связан ещё с этой шведской организацией, сказать сложно. Понятно, что приезжал и выступал у них на конференции лидер РИД. Но если ещё какая то связь на уровне какой-то криминальной деятельности — оружие, боевые подготовки (всё это не очень очевидно), то конечно, здесь требуется расследование. Может у американцев есть какие то сведения. Александр Верховский директор информационно-аналитического центра «Сова» директор информационно-аналитического центра «Сова»

Он не исключил, что деятельность центров боевой подготовки и возможных лагерей, связанных с РИД, носит полулегальный характер.

Государство терпело всё это некоторое время после завершения горячей фазы войны в Донбассе, а теперь перестаёт. РИД вроде бы никто не преследует в России, в отличии от некоторых подобных им групп. Но закрыли ли они эту программу, я не знаю, — комментирует Верховский.

По его мнению, государство должно было отслеживать такие группы, чтобы понять, не являются ли они незаконными вооружёнными формированиями. Но не исключено, что делалось это «очень плохо».

В 2000-е годы не раз бывало, что какие-то организации националистов находили возможность тренироваться, в том числе и с боевым оружием, договаривались с какими-то военными. Я думаю, спецслужбы это всё учитывали, но к каждой такой группе не прибегали и не арестовывали. Когда случилась война в Донбассе, государство сразу стало толерантным к ним, если они собирались действовать на «правильной» стороне. Эта толерантность сохранялась, когда горячая фаза войны закончилась, а группы эти Донбасс покинули. РИДу ещё повезло, была такая группа E.N.O.T. Corp — она просто была рассеяна и несколько её активных людей сели, — отмечает Александр Верховский.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о том, как за последние десятилетия за Петербургом закрепился негласный статус центра российского ультраправого движения. История с РИД и его выходом на «мировую арену» стала очередным довеском к этому имиджу.



В подготовке материала также участвовали Марина Ягодкина и Сергей Вилков.