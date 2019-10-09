https://static.news.ru/photo/7708a386-ea80-11e9-9bf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ jekavolnov/Global Look Press

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство СК России о заочном аресте украинского пранкера Никиты Кувикова, который обвиняется в публичных призывах к терроризму.

В 2018 году мужчина уже был объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в экстремизме.

Претензии следственных органов России к украинцу появились после того, как он распространил недостоверные данные о количестве жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Пранкер звонил в государственные структуры и лечебные учреждения, распространяя «заведомо ложную информацию» и вводя в заблуждение родных и близких погибших и пострадавших, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей, ещё 79 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.