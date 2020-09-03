Как Башкирия и Москва борются за контроль над скандальной Башсодой

После протестов у Куштау Башкирская содовая компания (БСК) стала известна на всю страну. Заняться ей правоохранительным органам поручил лично президент РФ Владимир Путин, по сути, обвинив руководство в выводе денег за рубеж и в коррупционной приватизации некогда государственной компании. Федеральные ведомства быстро отреагировали на пожелания президента — Генпрокуратура захотела перевести БСК в госсобственность. Однако о желании оставить компанию под республиканским подчинением заявили власти Башкирии. Теперь за этот ценный актив может развернуться небольшая «война». Подробнее о ситуации — в материале NEWS.ru.

Ответили за гору

26 августа во время совещания с членами правительства Владимир Путин коснулся темы протестов у шихана Куштау (о них ранее NEWS.ru уже писал). Президент отметил, что хоть людей и интересуют «естественным образом» рабочие места, для них также важны духовно-культурные ценности, вопросы, связанные с природной средой, охраной окружающей среды, развитием социальной сферы и инфраструктуры.

Башкирская содовая компания, контрольный пакет принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются, — сказал президент.

По его словам, при общем объёме выручки компании в прошлом году в размере 45 млрд рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд рублей.

Где деньги? Известно где — в офшорах. Смотрите, на дивиденды в 2018 году было направлено 12,3 млрд руб. Это, как вы думаете, сколько от чистой прибыли? 106%. Больше, чем вся чистая прибыль. В 2019 году — 107% от чистой прибыли. Повторю ещё раз, деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры, и на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию, — отметил Владимир Путин.

Вид на завод «Сода» с горы Шахтау, 1960-е АО

Президент на этом не остановился. Он продолжил громить БСК, заявив, что целью акционеров является «выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объёме». По словам Путина, «в начале 2013 года абсолютно чудесным образом через объединение компании доля государства размывается и снижается ниже контрольной».

У государства было 62%, а внезапно стало 38%, и как результат — приоритеты работы компании резко изменились. Я прошу правительство Российской Федерации совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решения<...>. Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства, — закончил свою речь президент.

28 августа официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов заявил, что ведомство направило в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества БСК из чужого незаконного владения.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Генеральной прокуратурой проверена законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан. В ходе проведённой проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведён помимо воли РФ, — заявил представитель Генпрокуратуры.

Иванов добавил, что материалы проверки были направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела против республиканских чиновников.

1 сентября Арбитражный суд Башкирии по иску Генпрокуратуры арестовал акции БСК. Суд также запретил вносить любые изменения в реестр акционеров. Помимо этого, в Арбитражный суд Башкирии поступило исковое заявление первого заместителя генерального прокурора «в интересах Российской Федерации». В документе просят истребовать в пользу РФ госимущество в виде обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения АО «Башкирская химия», АО «Региональный фонд» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». Отметим, что NEWS.ru обращался за комментарием к представителям всех этих компаний, но ответа не получил.

Одновременно с этим в качестве третьего лица иск в Арбитражный суд Башкирии подало правительство республики. По словам главы региона Радия Хабирова, в документах были изложены самостоятельные исковые требования.

Мы считаем, что сделка по размытию акций БСК и потере управления республикой, совершённая в 2007–​2013 годах, является незаконной и несправедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан. Также мы считаем, что в результате мошеннических действий группы лиц нанесён ущерб нашей республике на довольно серьёзную сумму — в 34 млрд рублей. Мы требуем её возмещения, — заявил Хабиров.

Руководитель региона отметил, что правительство Башкирии отправило заявление в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти.

Помимо вышеупомянутых 34 млрд рублей, нужно иметь в виду, что БСК производит 85% всей пищевой соды в стране. Нет ничего удивительного в том, что в правительстве Башкирии не захотели упускать возможность оставить в республике такого солидного налогоплательщика.

Старый конфликт

Министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская в беседе с Forbes сообщила, что отношения между государственными и частными акционерами БСК уже давно накалялись.

Мы не могли договориться об инвестициях и модернизации производства<...>. Во время протестов ситуация окончательно вышла из-под контроля. Стало очевидно, что частные владельцы не готовы идти на контакт, — рассказала она.

По словам чиновницы, частные акционеры якобы шантажировали власти республики.

Пригрозили увольнениями сотрудников в случае запрета на разработку Куштау и непредоставления иной сырьевой базы, — говорит Полянская.

Чиновница добавляет, что потеря контроля над БСК ограничила влияние республиканских властей на управление компанией, а претензии руководства Башкирии не ограничиваются только этими сделками. Так, например, после того как в 2007 году «Башкирская химия» получила республиканский пакет БСК в доверительное управление, из компании были выделены цементное производство и сырьевая база. Стоит отметить, что слова Путина про кипрские офшоры — это не фигура речи. Учредителем одного из владельцев БСК «Башкирской химии» выступал островной офшор Modisanna Limited. По словам Полянской, кто за ним стоял, доподлинно неизвестно, а сейчас Modisanna и вовсе ликвидирован.

Пока об отстранении кого-либо от управления БСК говорить рано. У республиканского правительства нет таких полномочий. Нужно дождаться решения суда по иску Генпрокуратуры. Если контроль будет восстановлен, то будем управлять собственными силами. У республики есть опыт антикризисных действий, — утверждает чиновница.

Если говорить о противостоянии федерального центра и региона за контроль над содовой компанией, то изначально не в лучшем свете выставили себя башкирские чиновники — во время их правления было произведено несколько манипуляций с продажами и сменой руководителей БСК, о которых говорил Владимир Путин. Показательным является то, что во время одного из столкновений на Куштау глава администрации местного Ишимбайского района Азамат Абдрахманов руководил, по словам активистов, действиями сотрудников ЧОП и бойцов ОМОНа, разгонявших защитников шихана. После этого перед зданием администрации района прошёл крупный митинг за отставку Абдрахманова. 25 августа в отношении него начала проверку прокуратура Башкирии.

Активисты, выступающие против разработки горы (шихана) Куштау Башкирской содовой компанией, на горе Куштау Вадим Брайдов/ТАСС

Хотя путь к созданию БСК как таковой проложили федералы. В 2010 году занимавший тогда пост вице-премьера Игорь Сечин дал добро на объединение двух крупных химических предприятий республики — «Каустика» и «Соды» — в Башкирскую содовую компанию. Инициатором выступил действующий тогда глава администрации Башкирии Владимир Балабанов. Появление по сути монополиста на рынке почему-то не вызвало протестов у Федеральной антимонопольной службы.

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, были едины в мнении, что в потенциальном противостоянии республики и федералов за контроль над БСК у первых мало шансов. Так, в частности, считает политолог и экс-ректор Башкирской академии госслужбы и управления при главе республики Сергей Лаврентьев.

Когда в дело вмешался лично президент, когда он с негодованием говорит, что вся эта ситуация — безобразие, когда деньги уходят за границу, тут однозначно, что всё будет в пользу государства, Росимущества. Просто смотришь на это всё и видишь, на что готовы и способны наши олигархические группы, чтобы перераспределить собственность. Сергей Лаврентьев политолог политолог

В схожем ключе думает политолог Аббас Галлямов.

В нынешней России никакого противостояния между регионом и центром невозможно. Регион имеет право только стоять на коленях и униженно о чём-то просить. Если центр снизойдёт, он отдаст часть акций Хабирову. Если решит, что деньги нужнее ему самому, то республике ничего не достанется. Протесты тут роли играть не будут. Тема контроля над БСК возникла позже, конфликт на Куштау не имел к ней никакого отношения, и протестующие никаких акций ни от кого не требовали. Аббас Галлямов политолог политолог

Добавим, 2 сентября член Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов сообщил, что шихану Куштау был присвоен статус особо охраняемой природной территории — памятника природы. Теперь ему уже ничего не угрожает. По словам Мурзагулова, правительство Башкирии уже подписало соответствующее постановление, поставив таким образом точку в данном вопросе.