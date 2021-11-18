Генпрокуратора запросила частичное снятие неприкосновенности с Рашкина

Представление генерального прокурора Игоря Краснова предусматривает лишь частичное снятие депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина. Об этом сам народный избранник сообщил «Интерфаксу». Это, по его словам, даёт право проводить обыски, допросы и очные ставки по делу о незаконной охоте.

В представлении Генпрокурора написано, что запрашивается лишь частичное, неполное снятие депутатской неприкосновенности, — сказал Рашкин.

Ранее депутат заявлял, что не сомневается в том, что Госдума большинством голосов поддержит обращение генпрокурора о снятии с него неприкосновенности.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что депутата лишат неприкосновенности, так как Дума, по его словам, готова «выполнить любое приказание» из администрации президента.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Позже депутат признался, что участвовал в охоте. На своём официальном канале в YouTube он опубликовал видеозапись, в которой пояснил, что перепутал лося с кабаном.

По факту незаконной охоты силовики возбудили уголовное дело и передали его в центральный аппарат Следственного комитета. Запрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности был направлен в Думу 17 ноября. Глава нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что вопрос снятия неприкосновенности с депутата будут рассматривать 25 ноября. В случае возбуждения дела в отношении Рашкина ему может грозить до пяти лет лишения свободы.