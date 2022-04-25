ФСБ: задержанные неонацисты обсуждали убийство Киселёва и Симоньян

Задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства, помимо телеведущего Владимира Соловьёва, журналистов Дмитрия Киселёва, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других, сообщает РИА Новости со ссылкой на видео ФСБ с показаниями задержанных. Задержанные также сообщили, что руководство их деятельностью осуществляла Служба внешней разведки Украины (СБУ).

По словам задержанных, ликвидацию журналистов необходимо было завершить «как можно быстрее». После выполнения миссии злоумышленники должны были выехать на Украину.

25 апреля ФСБ задержала группу участников запрещённой в России неонацистской организации, которая готовила убийство тележурналиста Владимира Соловьёва по заказу СБУ. При задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность террористической группировки, которая планировала нападение на российских журналистов. По его словам, в подготовке националистам помогали «западные спецслужбы, прежде всего ЦРУ».