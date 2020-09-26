Достоевский-стайл: происхождение стереотипа о «питерской расчленёнке»

Кажется, что весь год из СМИ не исчезают упоминания об убийствах с последующим расчленением в Санкт-Петербурге. NEWS.ru разбирается, действительно ли в Северной столице есть что-то особенное, заставляющее делать подобные вещи, насколько велика в этом роль СМИ и на каком месте в стране находится город по данным о преступлениях с «расчленёнкой».

25 сентября СМИ сообщили, что под Петербургом у магазина нашли человеческую ногу. Это был «фрагмент нижней конечности» без мышц и кожи. Его отправили в морг, теперь следователям предстоит выяснить, кому принадлежала нога. Это происшествие — последнее в ряду случаев расчленений, которые случились в северной столице или неподалёку от неё. Журналисты и обычные люди начали обращать внимание на, кажется, появившуюся закономерность после убийства профессором Олегом Соколовым своей студентки Анастасии Ещенко. Он несколько раз выстрелил в девушку, а потом расчленил тело, чтобы было проще избавиться от останков.

Олег Соколов Петр Ковалев/ТАСС

Убийство Ещенко произошло в ноябре 2019 года. С тех пор в Петербурге было ещё несколько резонансных дел с «расчленёнкой»: в июле 2020-го жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал убила и распилила на части своего супруга. В том же месяце 28-летний Николай Тихонов убил и расчленил свою супругу, а части тела просто выкинул в окно.

Также стоит вспомнить уже несколько подзабытый, но в своё время громкий случай петербургской пенсионерки Тамары Самсоновой. В 2015 году она была арестована по подозрению в убийстве двух своих квартирантов, которых женщина расчленила с целью спрятать их трупы. Считается, что подобным образом она могла избавиться ещё и от своего мужа. Пенсионерка была признана невменяемой и отправлена на принудительное лечение.

Заметив тенденцию, журналисты начали задавать вопросы : петербуржцы дружно сошли с ума или во всём виновата атмосфера города — холодного и серого, окутанного туманами, с лезущей из каждого угла «достоевщиной»? По мнению доктора медицинских наук, судебно-психиатрического эксперта Михаила Клюшина, причина ни в том и ни в другом. Эксперт отмечает, что, например, в Якутии климат куда суровее, возможностей для работы меньше, но при этом статистика по психическим заболеваниям там не такая пугающая.

Всё дело в том, что Петербург, в отличие от той же Москвы, — это условный «город мечты». Если в Москву едут, как правило, работать и зарабатывать, то в Петербург зачастую отправляются без особой причины и без чёткого понимания того, как жить и что делать. А потом наступает столкновение с реальностью — человек понимает, что город красивый, но он в этом городе не состоялся, он здесь никто, ему плохо. Такое бесцельное — в прямом смысле слова — существование вполне может довести и до убийства и до расчленения. Но, повторюсь, каких бы то ни было цифр и какой бы то ни было аналитики по этому вопросу на данный момент не существует, — говорит Клюшин.

Так или иначе, но известный любитель мрачных историй из Петербурга Александр Невзоров не обошёл стороной эту тенденцию. Публицист пытается популяризировать придуманный им термин «Расчленинград» и объявил конкурс на лучший логотип этого города в своём Instagram, видимо, для последующего зарабатывания на мерче.

Александр Невзоров nevzorovofficial/instagram.com

Замечательная идея выпускать значки и маечки «Город-герой Расчленинград» напоролась на сложность дизайнерского решения. Ведь помимо надписи нужна очень лютая картинка. Вот салют над Невой, конечно, может состоять из плодов усилий питерских расчленителей, будет очень эффектно. Хотя для маленького значка слишком много мелких деталей. Не годится, — говорит Невзоров.

NEWS.ru попытался связаться с публицистом, однако взять у него комментарий не удалось.

Статистика — вещь упрямая

Чтобы понять, есть ли за «Расчленинградом» смысл с научной точки зрения, можно использовать систему ГАС «Правосудие». Если взять в качестве отчётной статистику за период с 2016-го по 2019 год и посмотреть уголовные дела, в которых упоминалось расчленение (в приговорах и в только возбуждённых), мы получим следующие результаты: на первом месте — Башкирия, 18 дел, на втором — Красноярский край, 16 дел, далее — Московская область с 14 случаями. Четвёртую строчку делят Челябинская область и Республика Крым с 10 расчленениями, а на пятом месте — Иркутская и Новосибирская области с 9 в каждой. В Санкт-Петербурге зафиксировано всего 4 случая. Однако ситуация для Северной столицы ещё лучше — не стоит забывать, что это второй после Москвы по числу жителей субъект России. В Петербурге живут около 5,5 млн человек, а, например, в расположенной на первом месте Башкирии — 4 млн. Таким образом, звание «Расчленинграда» не является оправданным.

Sepp Puchinger/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-психиатр Артём Гилев указывает на то, что популярность расчленения обусловлена необходимостью просто спрятать тело. «Расчленёнка» существовала всегда — и при царе, и во времена СССР. А видимость «тренда», который образовался именно сейчас и именно в Петербурге, создают, по мнению эксперта, подхватывающие горячую новость СМИ.

Другое дело, что есть личности, которые могут себе это позволить, а есть те, которые не могут. То есть помимо наслышанности должны быть определённые свойства личности. В недавнем случае с рэпером Энди Картрайтом, я думаю, сыграли свою роль ещё и обстоятельства — наверняка его жене просто-напросто не хватило сил, чтобы вытащить его из квартиры, погрузить в машину и вывезти куда-нибудь за город, — размышляет Гилев.

Технически это выглядит так. Происходит громкая история с расчленением, которая попадает в центр внимания СМИ благодаря известному фигуранту, например профессору Олегу Соколову. Согласно теории вероятности, похожие события нередко происходят «группами», в небольшой промежуток времени, ведь именно примерно равное распределение по временной шкале было бы признаком их сознательного распределения, а не в силу случайности. После убийства Ещенко местные СМИ заметили, а федеральные подхватили ещё один случай с расчленением, при том что такой способ сокрытия тел используется, как известно, везде. Следующий случай уже был использован СМИ для того, чтобы изобразить происходящее некой отдельной локальной тенденцией, хотя фактически её может и не быть. Но эта мифическая тенденция уже сама по себе стала медиаповодом — это пример того, как СМИ сами создают и удобряют почву для эксплуатации читательского внимания.

Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, обвиняемая в его убийстве. Валентин Егоршин/ТАСС

И всё же вопрос о том, влияют ли СМИ на поведение преступников, остаётся открытым. Чаще всего сторонники версии о прямом влиянии средств массовой информации на желание людей совершать жестокие преступления отсылают к двум примерам: роли «Радио Тысячи холмов» (RTLM) в геноциде 1994 года в Руанде и нацистской газете «Штурмовик», издатель которой был приговорён трибуналом в Нюрнберге к смертной казни за преступление против человечности, выразившееся в подстрекательствах к преследованию евреев.

Что касается Руанды, то тут всё дело в работе профессора Дэвида Янагизава-Дротта о роли «Радио Тысячи холмов» в геноциде живущего там народа тутси. Эта радиостанция целыми днями разжигала ненависть по отношению к ним, называла их «тараканами», которых нужно «раздавить», и так далее. Радио не случайно называлось именно так — в Руанде действительно много холмов и гор, поэтому радиоприём зависит от местности: где-то он полный, где-то частичный, а где-то его вовсе нет. Янагизава-Дротт, используя закон распространения волн и статистику по числу убитых и осуждённых, вывел закономерность: в зоне уверенного приёма «Радио Тысячи холмов» число людей, осуществлявших геноцид, было выше примерно на 10%.

Стоит отметить что «Радио Тысячи холмов» — не совсем СМИ. Оно просуществовало всего год и быстро превратилось в пропагандистский орган, а потом чуть ли не в военный канал, который иногда передавал инструкции относительно того, где и кого убивать. Однако важнее другое. Это не единственная работа, изучающая влияние радио на геноцид в Руанде, но только Янагизаве-Дротту удалось найти закономерность, все другие сделать этого не смогли. К тому же, как указывает критично разбиравший работу профессора исследователь Гордон Дэннинг, он не учёл разницу между уровнем приёма и тем, сколько и у кого было приёмников, что для Африки далеко не одно и то же. Наконец, уровень насилия был несколько выше не в местах с наилучшем приёмом радиосигнала, а в соседних селениях, жители которых скорее находились под влиянием действий своих соседей, чем того, что они могли услышать по радио. Этот и другие факторы позволяют сделать вывод, пишет Дэннинг, что горизонтальное давление — то есть соседей, соплеменников, членов семьи и так далее — было гораздо более значительным фактором, чем непосредственно прослушивание радиоэфира.

Мемориал жертвам геноцида в Руанде EPA/DAI KUROKAWA/ТАСС

Что касается «Штурмовика», который, кстати, был непартийным изданием, то его прямое влияние на преступления против евреев доказано не было и, скорее всего, если оно и имело место, то являлось незначительным — как капля в море: тираж издания составлял 480 тысяч копий, это в два раза меньше, чем число членов в Национал-социалистической немецкой рабочей партии ещё до прихода Гитлера к власти. В последующие годы это число выросло до нескольких миллионов. К тому же нацисты сами справлялись с антисемитской пропагандой, особенно когда возглавили Германию.

Даже автор термина «Расчленинград» Александр Невзоров призвал своих зрителей не искать какой-то мистики.

Есть ли во всех этих происшествиях некий секрет Питера? Какие-то особые мотивации, мол, «он не хотел, но не удержался, потому что навеяло поздним Растрелли»? Нет, мистические причины искать не стоит. Питерское расчленительство стоит воспринимать просто как городскую традицию. Ну как есть, например, «Томатина» в Валенсии, — иронизирует публицист.

Впрочем, отметил Невзоров, если так дела пойдут и дальше, то в Петербурге вместе с пышечными и рюмочными могут появиться и «расленёнычные».