Близкий к Медведеву: что означает задержание Михаила Меня

Силовики задержали аудитора Счётной палаты и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня. Чиновника подозревают в хищении около 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, когда он занимал пост губернатора данного региона. Информацию об этом озвучил генпрокурор Игорь Краснов. Подробности — в материале NEWS.ru.

Удар по Медведеву?

Выступая на заседании Совета Федерации, Игорь Краснов сообщил, что силовики располагают «достаточными доказательствами» причастности Михаила Меня к преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере». В настоящее время расследуется дело по факту хищения в 2011 году 700 тысяч рублей из бюджета в пользу коммерческой структуры «Продо».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Неоднократные попытки проверить целевое использование бюджетных средств жёстко пресекались губернатором, который пояснил, что данный вопрос не подлежит обсуждению — денежные средства в бюджет области не вернутся. В целом обстоятельства, при которых выделялись денежные средства названному предприятию, указывали на то, что губернатор Михаил Мень действует в пользу третьих лиц, вопреки интересам Ивановской области, — заявил Краснов.

Вопрос о привлечении чиновника в качестве обвиняемого, а также о его задержании был внепланово включён в повестку заседания верхней палаты спикером Валентиной Матвиенко. Сенаторы дали согласие на задержание бывшего губернатора Ивановской области и экс-министра строительства и ЖКХ РФ.

Первоначально Михаил Мень заявил, что ничего не знает о заведённом на него уголовном деле, назвав эту историю «ерундой», однако затем появились подтверждения его задержания.

По словам Игоря Краснова, показания на Михаила Меня дали его преемник на посту губернатора Ивановской области Павел Коньков и другие чиновники регионального уровня. Как писал NEWS.ru, 31 мая 2019 года силовики задержали Конькова, который на тот момент был депутатом ивановского заксобрания.

По данным следствия, Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» (в 2015 году признано банкротом) Дмитрий Гришин вместе со своими помощниками «необоснованно перечисляли бюджетные средства на счета организаций, входящих в группу компаний „Продо“». Тогда силовики называли ту же сумму похищенного, что и Игорь Краснов применительно к Михаилу Меню, — «около 700 млн рублей». По другой информации, в 2013−2017 годах с помощью жульнических схем выделения бюджетных средств компании «Ивановский бройлер» было украдено 750 млн рублей. Оба фигуранта также проходят по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Павел Коньков утверждал, что якобы непричастен к хищениям. В начале июня 2019 года Басманный суд Москвы отправил чиновника в СИЗО, где тот, по словам правозащитников, читал Библию, в марте 2020 года его перевели под домашний арест в связи с тяжёлой формой сахарного диабета, а ещё через два месяца стало известно, что расследование дела завершено. По словам адвоката Конькова, уголовное дело бывшего чиновника состоит из 150 томов.

ГК «Продо» была образована в 2004 году на средства контролируемой миллиардерами Романом Абрамовичем и Евгением Швидлером инвестиционной компании Millhouse Capital UK Ltd, зарегистрированной в Великобритании. Группа занимается производством продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Её товары, как указано на сайте компании, продаются в 65 субъектах Федерации. Основным акционером корпорации выступает Андрей Городилов. В 2014 году долю в компании приобрели сенатор-миллиардер Ефим Малкин и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Панченко, которая тесно связана деловыми отношениями с Романом Абрамовичем.

Как пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», по данным следствия, в 2011 году некие бенефициары ГК «Продо», зная о предстоящем предоставлении субъектам Федерации кредитов для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов, объединились в организованную группу «в целях организации выделения Минфином России такого кредита правительству Ивановской области и последующего хищения его части посредством перечисления средств из бюджета области в ОАО „Ивановский бройлер“, входящее в эту ГК».

В группу они якобы вовлекли Михаила Меня и заместителя гендиректора ООО «Продо Менеджмент» Екатерину Семёнову, которым «поручили руководить совершением хищения». В состав группы также вошёл упомянутый Дмитрий Гришин.

Михаил Мень, как утверждается в публикации, имел право заключить от имени регионального правительства соглашение о предоставлении бюджетного кредита и фактически распорядиться им. В связи с этим он принял на себя «преступные обязательства на растрату денежных средств в пользу группы компаний „Продо“ путём их перечисления в адрес ОАО „Ивановский бройлер“ через областной Фонд поддержки малого предпринимательства».

Михаил Мень kremlin.ru

Для этого Мень якобы склонил к совершению преступления первого зампреда правительства Ивановской области Павла Конькова.

По данным следствия, в феврале — марте 2011 года по указанию Меня была подготовлена заявка о предоставлении бюджетного кредита, которую направили в Минфин России после согласования с бенефициарами ГК «Продо».

Как считает политолог Илья Гращенков, арест Михаила Меня — это «серьёзный удар по группе Дмитрия Медведева и старт „горячей стадии“ трансфера власти».

Меня арестовывают по довольно старому делу <...>, но в реальности за период руководства Меня Минстроем уголовных дел можно было бы завести гораздо больше. Поэтому «ивановское» дело, напрямую связанное со сближением с семьёй экс-президента Медведева (как раз тогда строилась его резиденция в Плёсе), скорее всего, выбрано неслучайно. Во-первых, срок давности по статье «Хищение» установлен в шесть — десять лет, а поскольку Мень ушёл из региона семь лет назад, он находится в пограничном состоянии, в случае чего можно часть обвинений снять, а по каким-то — смягчить статью. Другое дело — его карьера в Минстрое, к примеру, программа «Ипотека с господдержкой». Возможно, что дело как раз связано с грядущим переделом сферы строительного рынка, уходом с поста министра Якушева и приходом на эту должность Ирека Файзуллина из группы Хуснуллина. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

По мнению аналитика, арест Михаила Меня — это «ключевое событие, так как он один из старейших российских политиков, близкий к группе экс-президента Медведева, завязанный не только на Ивановскую, но и на Московскую область и Москву, а также влиятельный человек в строительной отрасли».

Похоже, что «горячая стадия» трансфера власти стартовала одновременно с политическим сезоном — 2021, — резюмировал Гращенков.

Композитор и министр

Михаил Мень родился в 1960 году в подмосковном посёлке Семхоз в семье православного священника Александра Меня (его убийство, совершённое в сентябре 1990 года, до сих пор не раскрыто). Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина и Московский государственный институт культуры. С 1983 года, после службы в армии, работал в различных учреждениях культуры Москвы и области. В частности, трудился звукорежиссёром в Театре сатиры и Театре имени Моссовета, главным режиссёром Филёвского парка культуры. В начале 1990-х перешёл в издательский бизнес, а также в политику. В 1993–1995 годы был депутатом Мособлдумы, в 1995–1999 годы — депутатом Госдумы. Затем был вице-губернатором Подмосковья и зампредом регионального правительства.

Пост губернатора Ивановской области занимал по представлению президента Владимира Путина с 2005 по 2013 год. После этого пять лет был федеральным министром строительства и ЖКХ, а 20 июня 2018 года по представлению главы государства был назначен аудитором Счётной палаты, где занимался контрольной деятельностью в области расходования средств федерального бюджета на социальную сферу и науку, а с октября 2019 года стал курировать расходование бюджетных денег в области природопользования и АПК.

Помимо политический и государственной деятельности Мень известен как музыкант, певец, композитор и аранжировщик, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России. Творческую деятельность начал как киноактёр, в 1970 году сыграв главную роль в кинофильме «Денискины рассказы» по одноимённой повести Виктора Драгунского.

В конце 1970-х был бас-гитаристом и вокалистом ВИА «Школьные годы». В 1986 году совместно с гитаристом Алексеем Тумановым («Чёрный кофе», «Сталкер») создал рок-группу «Мост», впоследствии переименованную в «Мост-Дельта». Позже также играл в коллективе «Морской патруль» с участником ВИА «Надежда» Юрием Стожаровым.

Кроме рока, увлекается джазом. В 2017 году совместно с гитаристом Дмитрием Четверговым создал группу ChetMen.