Психолог объяснил, как правильно поддерживать женщину Психолог Шахов: чтобы поддержать женщину, нужно вежливо её выслушать

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Чтобы оказать женщине эмоциональную поддержку, надо в первую очередь прислушаться к её эмоциям и чувствам, не отвлекаясь на собственные проблемы и переживания, заявил психолог Александр Шахов. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя начинать с упрёков, угроз или обвинений, пишет РИАМО.

Искренне выслушайте. Для этого используйте технику активного слушания, когда ваше внимание полностью приковано к мыслям и эмоциям собеседника. Дослушайте человека до конца, не отвлекайтесь на свои проблемы или мысли. Постарайтесь вникнуть в то, что вам говорят, — отметил Шахов.

Он также порекомендовал не перебивать собеседника, если тот замялся, чтобы подобрать слова или собраться с мыслями. По мнению психолога, не стоит задавать вопросов, пока человек не закончил говорить. Шахов также отметил, что не нужно давать непрошеных советов. Вместо этого лучше постараться разделить переживания человека. Психолог считает, что женщины не нуждаются в поучениях, им важно, чтобы их правильно поняли.

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