Звезда «Кадетства» попал в ДТП с КамАЗом

Российский актёр, звезда популярных сериалов «Кадетство» и «Молодёжка» Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом. Об этом он сообщил StarHit.

Всё со мной хорошо, спасибо! Да, была небольшая авария, но ничего серьёзного, пустяки! КамАЗ цел, и я тоже, — успокоил поклонников артист.

Когда Андреев ехал на велосипеде по подмосковной деревне Рудины, где у него есть загородный дом, актёра задел проезжавший мимо большегруз. Артисту удалось избежать серьёзных травм.

Сейчас звезда «Молодёжки» снимается для нового проекта в Киеве.

Ранее блогер Карина Кросс рассказала о пережитой клинической смерти после ДТП.