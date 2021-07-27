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Звезда «Кадетства» попал в ДТП с КамАЗом

17:05, 27 июля 2021
Звезда «Кадетства» попал в ДТП с КамАЗом Вадим Андреев Фото: vadimandreev1791/instagram.com
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Российский актёр, звезда популярных сериалов «Кадетство» и «Молодёжка» Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом. Об этом он сообщил StarHit.

Всё со мной хорошо, спасибо! Да, была небольшая авария, но ничего серьёзного, пустяки! КамАЗ цел, и я тоже, — успокоил поклонников артист.

Когда Андреев ехал на велосипеде по подмосковной деревне Рудины, где у него есть загородный дом, актёра задел проезжавший мимо большегруз. Артисту удалось избежать серьёзных травм.

Сейчас звезда «Молодёжки» снимается для нового проекта в Киеве.

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