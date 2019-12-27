https://static.news.ru/photo/db504808-28b0-11ea-a64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) в Татарстане возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в истязании шестилетнего пасынка.

Следователи подозревают, что мужчина нанёс травмы ребёнку и с октября 2019 года систематически причинял мальчику физические и психические страдания, в том числе избивая его.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Истязание», — сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Омский районный суд провёл очередное заседание по делу об истязании ребёнка, которого родители заставляли часами стоять на грече. В ходе рассмотрения дела выступили соседка, к которой прибежал мальчик, осматривавшая его фельдшер и участковый. По словам врача, ребёнок был истощён и напуган, а раны на его коленях нуждались в хирургическом вмешательстве.