Следственное управление Следственного комитета России (СКР) в Татарстане возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в истязании шестилетнего пасынка.
Следователи подозревают, что мужчина нанёс травмы ребёнку и с октября 2019 года систематически причинял мальчику физические и психические страдания, в том числе избивая его.
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Истязание», — сообщает РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, Омский районный суд провёл очередное заседание по делу об истязании ребёнка, которого родители заставляли часами стоять на грече. В ходе рассмотрения дела выступили соседка, к которой прибежал мальчик, осматривавшая его фельдшер и участковый. По словам врача, ребёнок был истощён и напуган, а раны на его коленях нуждались в хирургическом вмешательстве.
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