https://static.news.ru/photo/0be04158-299c-11ea-bc5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Благовещенский суд вынес вердикт по делу местной жительницы, которая набросилась с топором на знакомого во время ссоры из-за квартиры.

Согласно данным следователей, мужчине и женщине не удалось мирно решить, кто имеет право пользоваться жильём.

В итоге мужчина выгнал злоумышленницу из квартиры и закрыл входную дверь. Однако та решила не сдаваться, и, взяв в коридоре топор, вернулась в помещение. Она ударила оппонента обухом по голове, после чего пострадавший лёг на кровать в другой комнате. Женщина пошла за ним и нанесла ему ещё пять ударов.

После этого женщина покинула квартиру, однако позднее решила вызвать скорую помощь и призналась полиции в преступлении.

В итоге её приговорили к 6,5 годам заключения и принудительному психиатрическому лечению, передаёт «2×2.su».

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Чемальского района Республики Алтай направила в суд уголовное дело жительницы села Элекмонар, которая обвиняется в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы.