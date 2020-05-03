Житель Перми умер от остановки сердца после удара электрошокером

В Перми 44-летний мужчина скончался после случайного удара электрошокером. Об этом в социальных сетях сообщили друзья погибшего.
Они просят у него прощения за то, что не уберегли, а также выражают соболезнования. В настоящее время в деталях случившегося разбираются компетентные органы,
Ранее в Иркутске полицейские попытались разбудить пассажира такси с помощью электрошокера. Мужчина скончался. Оба стража порядка находятся в следственном изоляторе, их обвиняют в превышении должностных полномочий.
NEWS.ru писал, что в Петербурге 8-летний мальчик играл с металлической шпилькой и получил удар током. С электротравмой его срочно доставили в одну из городских больниц. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой без госпитализации.
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