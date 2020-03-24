https://static.news.ru/photo/bbad1c8c-6de4-11ea-a11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

8-летнего мальчика из Санкт-Петербурга ударило током в родительской квартире, когда ребёнок играл с металлической шпилькой.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл в многоквартирном доме на Авангардной улице. Мальчика с электротравмой срочно доставили в одну из городских больниц. Медики оказали ребёнку неотложную помощь. Состояние малолетнего пациента позволило врачам отпустить его домой без госпитализации. Угрозы жизни и здоровью ребёнка последствия его повреждения не представляют.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Иркутске. Местные полицейские попытались разбудить пассажира такси с помощью электрошокера. Мужчина от полученного удара током скончался.