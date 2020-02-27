https://static.news.ru/photo/8dab7c0e-597e-11ea-9fca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший партнёр адвокатского бюро «Бишенов и Партнёры» Дмитрий Косенко заявил, что полицейским, которые попытались разбудить спящего пассажира такси электрошокером в Иркутске, грозят длительные тюремные сроки.

Мнение юриста приводит РИА Новости. Адвокат подчеркнул, что действующий сотрудник правоохранительных органов обязан знать пределы применения и использования спецсредств и оружия.

В противном случае ни о какой профессиональной охране общественного порядка и предотвращении преступлений сотрудниками полиции говорить не приходится, — заметил Косенко.

По словам адвоката, пока рано говорить о виновности сотрудников полиции — решение по этому вопросу вынесет суд. Однако если их вина будет доказана, то им может грозить от трёх до 10 лет лишения свободы согласно пунктам «б» и «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Об инциденте в Иркутске стало известно во время депутатских слушаний в городской думе. По информации депутата Александра Квасова, 24-летний местный житель уснул в такси. Водитель не смог разбудить своего пассажира и обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые решили применить электрошокер. После удара током пассажир скончался. Оба полицейских в настоящий момент находятся в следственном изоляторе, их обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ранее, как писал NEWS.ru, фигурантом уголовного дела стал сотрудник полиции из города Шахты Ростовской области. Страж порядка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил из травматического пистолета сидевшую в такси маленькую девочку в ходе конфликта с водителем.