Старший партнёр адвокатского бюро «Бишенов и Партнёры» Дмитрий Косенко заявил, что полицейским, которые попытались разбудить спящего пассажира такси электрошокером в Иркутске, грозят длительные тюремные сроки.
Мнение юриста
В противном случае ни о какой профессиональной охране общественного порядка и предотвращении преступлений сотрудниками полиции говорить не приходится, — заметил Косенко.
По словам адвоката, пока рано говорить о виновности сотрудников полиции — решение по этому вопросу вынесет суд. Однако если их вина будет доказана, то им может грозить от трёх до 10 лет лишения свободы согласно пунктам «б» и «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Об инциденте в Иркутске стало известно во время депутатских слушаний в городской думе. По информации депутата Александра Квасова, 24-летний местный житель уснул в такси. Водитель не смог разбудить своего пассажира и обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые решили применить электрошокер. После удара током пассажир скончался. Оба полицейских в настоящий момент находятся в следственном изоляторе, их обвиняют в превышении должностных полномочий.
Ранее, как писал NEWS.ru, фигурантом уголовного дела стал сотрудник полиции из города Шахты Ростовской области. Страж порядка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил из травматического пистолета сидевшую в такси маленькую девочку в ходе конфликта с водителем.
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