Житель Мытищ забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам

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Неизвестный мужчин в подмосковных Мытищах забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом журналистам во вторник, 30 марта, сообщили представители региональных экстренных служб.

По имеющимся сведениям, события разворачиваются в посёлке «Новые Вешняки». Мужчина забаррикадировался в частном доме. Заняв позицию, он открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Исходя из предварительных данных, в его доме может храниться арсенал нелегального оружия, в том числе — гранаты.

В настоящий момент посёлок закрыли для въезда. Правоохранители призвали местных жителей не покидать территорию своих домов. Вокруг коттеджа выставлено оцепление, с мужчиной ведутся переговоры, пострадавших нет, пишет РИА Новости.

По одной из версий, обнародованных в СМИ, стрелком является 61-летний москвич по имени Владимир. С ним в доме находятся также его дочь, зять и ребёнок. Данная информация пока не подтверждена.

Как ранее передавал NEWS.ru, два человека погибли на вечеринке в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. Причиной стала стрельба, которую открыл один из посетителей мероприятия, сообщили в местной полиции.