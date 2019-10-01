Житель Калининграда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил своего приятеля после застолья. По версии следствия, мужчина ударил знакомого ножом в шею, потому что тот громко разговаривал во сне.
Преступление было совершено 19 сентября. Во дворе дома мужчины компания из четырёх человек распивала спиртное. Там были подозреваемый, его сожительница, убитый и их общий приятель.
После застолья все отправились в дом спать. Предположительно, во сне 50-летний мужчина начал бормотать, что помешало отдыхать подозреваемому, и тот, как полагает следствие, ударил потерпевшего раскладным ножом в шею, а затем снова лег спать,
Решение избавиться от тела было принято утром. Подозреваемый сбросил труп в колодец и тщательно закидал его старой одеждой. Остальные члены компании помогали ему в этом. Следствие подчёркивает, что их действия также получат правовую оценку.
Тело убитого обнаружили спустя десять дней после преступления.
В настоящее время 35-летний ранее не судимый подозреваемый задержан. Он дал следователям признательные показания.
Как писал News.ru, следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении местного жителя Александра Асташина, который с топором напал на собутыльницу, отказавшую ему в интимной близости. Пострадавшая чудом осталась жива, её вовремя успели госпитализировать.