Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Коста-Рике

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи 31 октября на территории Коста-Рики вблизи столицы.
Эпицентр сейсмического события располагался в двух километрах к северо-западу от города Сан-Хосе — столицы страны,
Очаг землетрясения залегал на глубине 77 километров. Информации о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Как писал NEWS.ru, число жертв землетрясения, случившегося на территории Турции, увеличилось до 43 человек. Об этом свидетельствуют данные агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, обнародованные в воскресенье, 1 ноября.