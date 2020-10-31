Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Коста-Рике

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Вылетевшая на полосу встречного движения в Краснодарском крае «Лада-Приора» совершила наезд на восьмерых человек, пятеро из них погибли.

ДТП произошло на 26-м километре автодороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское —Отрадо-Ольгинское 1 ноября около 5:00, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 27-летний водитель автомобиля «Лада-Приора», двигаясь по своей полосе, в...