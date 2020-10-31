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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Коста-Рике

10:04, 01 ноября 2020 12
Фото: Sonja Jordan/imageBROKER.com/Global Look Press

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи 31 октября на территории Коста-Рики вблизи столицы.

Эпицентр сейсмического события располагался в двух километрах к северо-западу от города Сан-Хосе — столицы страны, сообщает сейсмологическая обсерватория республики.

Очаг землетрясения залегал на глубине 77 километров. Информации о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Как писал NEWS.ru, число жертв землетрясения, случившегося на территории Турции, увеличилось до 43 человек. Об этом свидетельствуют данные агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, обнародованные в воскресенье, 1 ноября.

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