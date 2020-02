https://static.news.ru/photo/1fb2ae1a-466a-11ea-a112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинской области мужчина предстанет перед судом за то, что заразил свою супругу ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

36-летний житель Копейска в 2001 году вступил в брак с женщиной, хотя с 2000 года знал о наличии у него ВИЧ-инфекции. В 2018 году пара развелась. В данный момент экс-супруга мужчины состоит на диспансерном учёте в медучреждении. У неё диагностировали ВИЧ.

Прокуратурой Копейска утверждён обвинительный акт уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, — передаёт « Политика Сегодня » сообщение пресс-центра.

Мужчине выдвинуто обвинение по уголовной статье о заражении ВИЧ-инфекцией. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

