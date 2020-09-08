Замминистра энергетики РФ Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве

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Следователи задержали заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве.

С Тихоновым с утра проводятся следственные действия, он задержан по подозрению в хищениях путём мошенничества в крупном размере, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, меру пресечения чиновнику будет избирать суд.

Ранее силовики Федеральной службы безопасности задержали предполагаемых членов банды мошенников во главе с Исой Эдильсултановым. На сайте Ивановского дома национальностей Эдильсултанов указан как представитель главы Чечни в этом регионе. Мужчина был задержан 25 августа в крымском городе Саки. Его подозревают в организации мошенничества в особо крупном размере, которое осуществлялось группой лиц.

Предполагается, что Эдильсултанов и его сообщники намеревались похитить имущество проходящего процедуру банкротства ивановского предприятия «Коммерческая строительная компания». Для этого, как считают следователи, они хотели подделать документы организации, чтобы в дальнейшем обратиться в арбитражные суды с требованием о признании прав на имущество кредиторов, в том числе администрации города Иваново. Их предполагаемая выгода должна была составить более 40 млн рублей, писал NEWS.ru.