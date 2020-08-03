Захватчик банка в Киеве называл себя «святым духом»

https://static.news.ru/photo/d0c9ff68-d590-11ea-b442-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

Мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в Киеве, во время переговоров со стражами порядка называл себя «святым духом». Об этом сообщила начальник полиции украинской столицы Виктория Азарова.

Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух, — сказала Азарова журналистам.

Она также сообщила, что в захвате мужчины участвовали журналисты телеканалов по добровольному согласию. Прямой эфир был требованием террориста. Во время разговора с репортёрами он назвал президента Владимира Зеленского шутом и немного рассказал о себе. Задержание произошло, когда он давал интервью.

Захват отделения «Универсал банка» в центре Киева произошёл около полудня. В офис кредитной организации, расположенный в бизнес-центре «Леонардо», зашёл молодой мужчина с рюкзаком. Он заявил, что в нём якобы находится бомба, и попросил вызвать полицию. Помещение учреждения покинули все сотрудники, кроме руководителя. Она осталась по собственному желанию. Во время освобождения заложницы и захвата террориста никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по статье о терроризме, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. По данным УМВД, молодому человеку 32 года, он гражданин Узбекистана и страдает олигофренией. На Украину он приехал пять лет назад, право на постоянное проживание здесь он получил три года назад. Мужчина зарегистрирован под Бердянском, в селе Новопетровка.

Это уже третье подобное ЧП за последние несколько недель. Утром 21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, к вечеру этого же дня их удалось освободить, никто не пострадал. 23 июля в Полтавской области мужчина, которого пытались задержать за угон, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника и скрылся. 1 августа в украинском МВД заявили, что террориста обнаружили, во время задержания он вновь попытался взять полицейского в заложники, в итоге его застрелили.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению украинцев, череда терактов вызвана выполнением президентом страны Владимиром Зеленским требования террориста из Луцка.