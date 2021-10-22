Задержание авторитета Эскобара по делу о тюрьме под Петербургом опровергли

Информация о задержании авторитета Артура Эскобара по делу о подземной тюрьме в Ленинградской области не соответствует действительности. Об этом NEWS.ru заявил информированный источник. Ранее в СМИ появилась информация, что силовики поймали Эскобара, который до этого носил фамилию Мкртчан.

Задержан другой человек, который в силу возраста не может являться тем самым Артуром Эскобаром, — сообщил источник.

Ранее появилась информация, что во Всеволожском районе Ленобласти силовики задержали преступного авторитета Артура Мкртчана, который якобы был связан с секретной тюрьмой. Утверждалось, что задержание произошло ещё 21 сентября в городе Сертолово. Мужчина в период с 2010 по 2018 год был в составе банды, совершавшей разбойные нападения, грабежи и похищения людей. В 2010 году Мкртчан сменил фамилию на Эскобар. Он был объявлен в федеральный розыск.

В июле этого года была обнаружена подземная тюрьма-бункер с крематорием. Она находилась под полом заброшенного особняка и представляла собой хорошо организованный комплекс с тюремными камерами с кроватями, унитазами и рукомойниками, а также с помещением для охраны. Вскоре после обнаружения этого объекта журналистами на место выехала техника и засыпала вход в подземную тюрьму. Позже снесли и дом, под которым она находилась.