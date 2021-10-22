РЕН ТВ: силовики задержали организатора «частной тюрьмы» Артура Эскобара

Во Всеволожском районе Ленобласти оперативники задержали преступного авторитета Артура Мкртчана (Эскобара). Его связывают с обнаруженной ранее в регионе секретной тюрьмой. Мкртчан обвиняется в похищении людей и бандитизме, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По данным канала, задержание произошло ещё 21 сентября в городе Сертолово. Отмечается, что Мкртчан в период с 2010 по 2018 год входил в состав банды, которая совершала разбойные нападения, грабежи, а также похищала людей на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В своё время Мкртчан, сменивший в 2010 году фамилию на Эскобар, был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее СМИ сообщали, что он является владельцем земельного участка во Всеволожском районе, на территории которого в июле этого года была обнаружена подземная тюрьма-бункер с крематорием. Она находилась под полом заброшенного особняка и представляла собой хорошо организованный комплекс с тюремными камерами с кроватями, унитазами и рукомойниками, а также с помещением для охраны. Причём камеры закрывались на замки, используемые в СИЗО «Кресты».

Вскоре после обнаружения этого объекта журналистами на место выехала техника и засыпала вход в подземную тюрьму. Позже снесли и дом, под которым она находилась.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net обнародовал видеоархив пыток и изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.