https://static.news.ru/photo/76b558ee-c18a-11e9-a862-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП ДТП Пермь/vkontakte

В Перми задержали водителя автобуса, который влетел в бетонную стену магазина. Как сообщили в региональном управлении МВД, в момент аварии он был трезв, что подтвердило его медосвидетельствование.

Водитель автобуса освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера — трезв, — говорится на сайте главка.

По данным МВД, водитель автобуса задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Авария произошла 17 августа в Орджоникидзевском районе. В момент ДТП в салоне находились 59 человек. В результате погиб один человек, пострадали 33 пассажира. Предварительной причиной ДТП, по данным мэрии, является техническая неисправность автобуса.

Ранее News.ru писал, что состояние восьми человек, пострадавших в ДТП в Перми, остаётся тяжёлым. Среди госпитализированных — девять детей. Их состоянии медики характеризуют как средней тяжести.