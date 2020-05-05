За сутки в России умерли от коронавируса 95 человек

В России за последние сутки зафиксировано 95 летальных исходов от коронавирусной инфекции, общее число погибших достигло 1451. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 5 мая, всего в стране выявлено 155 370 инфицированных COVID-19. Почти у половины из них болезнь протекает бессимптомно. Больше всего заражённых зарегистрировано в Москве — 80 115. Вылечились 19 865 человек.
Ранее стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В настоящее время он находится на лечении в одной из государственных клиник. Мишустина лечат препаратами, рекомендуемыми Минздравом пациентам с данным диагнозом. По словам его пресс-секретаря Бориса Белякова, премьер активно консультирует коллег по рабочим вопросам посредством телефона.
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