За рулём устроившего ДТП Ferrari был гендиректор «Зайцев.нет»

https://static.news.ru/photo/71c72e3c-000b-11eb-95bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

За рулём спорткара, врезавшегося в маршрутку на северо-западе Москвы, был гендиректор музыкального интернет-портала «Зайцев.нет» Евгений Трухин.

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных службах.

Авария произошла днём 26 сентября на улице Щукинская, 42. Автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика, который находился на остановке. По предварительной информации, пострадали две женщины в возрасте 60–65 лет. Столкновение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ранее YouTube-блогер Димас из Батайска попал в аварию в центре Санкт-Петербурга. Он находился за рулём жёлтого Lamborghini Huracan, стоимость которого составляет 17–18 млн рублей. Камеры засняли момент ДТП, которое произошло на перекрёстке Коломенской и Свечного переулка. Блогер ехал по главной дороге, когда в дверь люксовой машины врезалась женщина на Renault Logan. Водителям удалось избежать травм, сообщал NEWS.ru.