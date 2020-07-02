ДТП с блогером Димасом на жёлтом Lamborghini попало на камеры

https://static.news.ru/photo/0f67ce3a-bcff-11ea-90f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Димас из Батайска/Youtube.com

YouTube-блогер Димас из Батайска попал в аварию в центре Санкт-Петербурга. Он находился за рулём жёлтого Lamborghini Huracan, стоимость которого составляет 17–18 млн рублей.

Камеры засняли момент ДТП, которое произошло на перекрёстке Коломенской и Свечного переулка. Блогер ехал по главной дороге, когда в дверь люксовой машины врезалась женщина на Renault Logan. Водителям удалось избежать травм. Теперь сотрудникам полиции предстоит разобраться, кто виноват в аварии, передаёт «360».

По данным Mash, блогер разыграл дорогой автомобиль и должен был подарить его победителю 4 июля.

Как писал NEWS.ru, очевидцы опубликовали в Сети фото ДТП с участием Димаса. По их свидетельствам, Renault Logan въехал в Lamborghini, поле чего спорткар затормозил о бордюр. У элитной иномарки выбито стекло и помята дверь. После столкновения на капот Lamborghini села девушка и поставила рядом свои кроссовки, чем вызвала недоумение у собравшейся толпы. ДТП парализовало движение транспорта.