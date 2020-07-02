Блогер разбил Lamborghini, который был призом за участие в розыгрыше

https://static.news.ru/photo/d193524e-bcce-11ea-b11a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Tschepljakow via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Золотой Lamborghini и Renault Logan столкнулись на перекрёстке в Санкт-Петербурге. Lamborghini принадлежит блогеру Дмитрию Рудакову, известному в Сети как Диман из Батайска, который разыграл его среди подписчиков и должен был вручать победителю 4 июля в Москве.

Авария произошла на пересечении улицы Коломенской и Свечного переулка. Кадры столкновения опубликовали в Сети очевидцы. По их свидетельствам, Renault Logan въехала в Lamborghini, поле чего спорткар затормозил о бордюр. У элитной иномарки выбито стекло и помята дверь, сообщает Пятый канал.

После столкновения на капот Lamborghini села девушка и поставила рядом свои кроссовки, чем вызвала недоумение собравшейся толпы. ДТП парализовало движение транспорта, пострадавших и погибших в результате аварии нет.

«Там не движение встало... Там жизнь у водителя Логана остановилась»,

«Логан квартиру свою помял и кредит миллионов на пять», отреагировали на происшествие в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фура 1 июля протаранила частный жилой домпосле столкновения с легковым автомобилем в посёлке Ойсхара в Гудермесском районе Чечни. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.