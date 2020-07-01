Фура въехала в жилой дом после столкновения с легковушкой в Чечне

Фура 1 июля протаранила частный жилой дом после столкновения с легковым автомобилем в посёлке Ойсхара в Гудермесском районе Чечни. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.
Водитель легковушки погиб. Водитель фуры получил травмы средней степени тяжести и был передан прибывшей бригаде скорой помощи, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве уточнили, что в частном доме на момент ЧП находился один человек, который не пострадал. В данное время на месте происшествия работает следственная группа.
Ранее одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Саратовом. Авария произошла на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград. Микроавтобус Peugeot столкнулся с грузовиком. В результате 11 человек обратились за медицинской помощью, писал NEWS.ru.