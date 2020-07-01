Фура въехала в жилой дом после столкновения с легковушкой в Чечне

https://static.news.ru/photo/09b858ca-bb91-11ea-a15f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Фура 1 июля протаранила частный жилой дом после столкновения с легковым автомобилем в посёлке Ойсхара в Гудермесском районе Чечни. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.

Водитель легковушки погиб. Водитель фуры получил травмы средней степени тяжести и был передан прибывшей бригаде скорой помощи, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в частном доме на момент ЧП находился один человек, который не пострадал. В данное время на месте происшествия работает следственная группа.

Ранее одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Саратовом. Авария произошла на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград. Микроавтобус Peugeot столкнулся с грузовиком. В результате 11 человек обратились за медицинской помощью, писал NEWS.ru.