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За пассажирами авиарейса Хабаровск — Москва направлен другой лайнер

14:27, 22 августа 2020 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За пассажирами самолёта рейса Хабаровск — Москва, совершившего вынужденную посадку в аэропорту на территории Красноярска, направлен другой лайнер. Об этом сообщили в авиакомпании «Россия».

Принято решение о направлении из Москвы резервного самолёта, — цитирует «Интерфакс» сообщение компании.

В «России» добавили, что в аэропорту Красноярска у авиакомпании нет собственного технического персонала, который может дать допуск на вылет самолёта Boeing 747. Это связано с тем, что авиакомпания не выполняет рейсы в Красноярск на данном типе воздушных судов.

Отмечается, что все 420 пассажиров рейса в настоящее время находятся в здании терминала аэропорта. Они обеспечены напитками и горячим питанием. Вылет из Красноярска намечен на 18:10 мск (22:10 по местному времени).

Как писал NEWS.ru, во время полёта в самолёте сработал дачник задымления, находящийся в багажном отсеке. 

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