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Взрыв в воронежской маршрутке: власти региона исключили версию теракта

22:59, 12 августа 2021
Взрыв в воронежской маршрутке: власти региона исключили версию теракта Фото: Скриншот/YouTube.com
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Вице-губернатор региона Сергей Соколов заявил «Интерфаксу», что версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса ПАЗ в центре Воронежа.

Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт, — отметил чиновник.

Он добавил, что рассматриваются различные версии и пока рано говорить о причинах взрыва — на месте ещё работают экстренные службы.

Предварительно известно, что в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Оборудование было установлено кустарным способом. Произошла утечка, затем прогремел взрыв. Взрывом разорвало крышу, выбиты стекла, сорвана обшивка.

Между тем снова увеличилось число пострадавших. В областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи доставлены 14 человек. В тяжёлом состоянии находятся четверо из них.

Ранее стало известно, что вечером 12 августа в центре Воронежа взорвалось газовое оборудование в маршрутном автобусе ПАЗ. Врачи городской станции скорой помощи заявили о возросшем до 12 количестве людей, пострадавших при взрыве газа. При этом одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии — женщине оторвало голени. Ещё двух пострадавших пассажиров доставили в ожоговый центр.

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