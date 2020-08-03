Взрыв произошёл на химзаводе в Китае

Шестеро погибли и четверо пострадали при взрыве на химическом производстве компании «Ланьхуа юцзигуй» в провинции Хубэй.
Уточняется, что взрыв прогремел вечером 3 августа на заводе в посёлке Люхэ города Саньтяо. К утру 4 августа погибшими числились шесть человек, ранены четверо. Производство на заводе остановлено, ведётся расследование причин взрыва,
В поисково-спасательных работах задействовано более 100 человек и 14 пожарных машин, создано восемь рабочих групп,
Как писал NEWS.ru ранее, шесть детей погибли и ещё четверо пострадали при взрыве самодельной бомбы на севере Буркина-Фасо.
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