Взрыв прогремел в больнице для пациентов с коронавирусом в Багдаде

Взрыв произошёл в багдадской больнице для пациентов с коронавирусом Аль-Хатиб в Ираке. За ним последовал крупный пожар, сообщает издание Alhurra.
По предварительной версии, в больнице
Большинство пациентов отравились угарным газом. Есть информация о 55 погибших, но официально она не подтверждена. Спасти из огня удалось 90 человек. Правительство поручило задержать руководство больницы и ответственных лиц до окончания расследования происшествия.
Как сообщалось ранее, военная база США Victory, расположенная на территории международного аэропорта Багдада, подверглась обстрелу. По ней неизвестные выпустили три ракеты. Отмечается, что одна ракета