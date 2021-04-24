Взрыв прогремел в больнице для пациентов с коронавирусом в Багдаде

https://static.news.ru/photo/d9faf3a4-a569-11eb-9514-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрыв произошёл в багдадской больнице для пациентов с коронавирусом Аль-Хатиб в Ираке. За ним последовал крупный пожар, сообщает издание Alhurra.

По предварительной версии, в больнице взорвался баллон с кислородом. Огонь охватил всё здание, пишут местные журналисты. Пострадали свыше 50 человек, погибли 28 пациентов. И эти цифры могут вырасти, предупреждают СМИ.

Большинство пациентов отравились угарным газом. Есть информация о 55 погибших, но официально она не подтверждена. Спасти из огня удалось 90 человек. Правительство поручило задержать руководство больницы и ответственных лиц до окончания расследования происшествия.

Как сообщалось ранее, военная база США Victory, расположенная на территории международного аэропорта Багдада, подверглась обстрелу. По ней неизвестные выпустили три ракеты. Отмечается, что одна ракета упала рядом со взлётно-посадочной полосой, две другие — недалеко от центральной тюрьмы.