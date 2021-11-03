Взрыв прогремел на юго-западе Казахстана

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В казахстанском городе Актау произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, взорвалось двухэтажное здание кафе. О ЧП на юго-западе страны сообщили в ДЧС Мангистауской области.

По данным Telegram-канала Sputnik Казахстан, оказалось полностью разрушенным кафе «Аянат» в микрорайоне 29 «а». На место выехали десятки пожарных и спасателей, а также автомобиль центра медицины катастроф.

Причина взрыва пока неизвестна. Камеры соседнего строения запечатлели момент ЧП.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне, 6 ноября, смертельная авария с участием бензовоза унесла более 100 жизней в столице африканского государства Сьерра-Леоне Фритауне. Въехавший в жилой квартал бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем, что привело к массивному пожару, рассказал мэр африканского города Ивонн Аки-Савьерр.