Взрыв прогремел на юго-западе Казахстана

В казахстанском городе Актау произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, взорвалось двухэтажное здание кафе. О ЧП на юго-западе страны сообщили в ДЧС Мангистауской области.
По данным Telegram-канала Sputnik Казахстан,
Причина взрыва пока неизвестна. Камеры соседнего строения запечатлели момент ЧП.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Накануне, 6 ноября, смертельная авария с участием бензовоза унесла более 100 жизней в столице африканского государства Сьерра-Леоне Фритауне. Въехавший в жилой квартал бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем, что привело к массивному пожару, рассказал мэр африканского города Ивонн Аки-Савьерр.