Взрослый и ребёнок погибли в ДТП в Югре

https://static.news.ru/photo/55e1ef6e-d7a6-11ea-9259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате столкновения легковых автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, в том числе 11-летний ребёнок, и двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В результате произошедшего виновный водитель погиб на месте, во втором транспортном средстве скончался 11-летний ребёнок, ещё двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы в медучреждение, — говорится в сообщении.

ДТП произошло утром в четверг, 6 августа, на 925-м километре трассы Ханты-Мансийск — Тюмень. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением и столкнулся на встречной полосе с Opel Astra.

На месте ДТП работают сотрудники автоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как ранее писал NEWS.ru, на юго-востоке столицы в Батайском проезде произошла авария. Водитель автомобиля снёс двух женщин. В результате происшествия одна из них скончалась на месте, а вторую госпитализировали в тяжёлом состоянии. На данный момент причины аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.