Взрослый и ребёнок погибли в ДТП в Югре

В результате столкновения легковых автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, в том числе 11-летний ребёнок, и двое пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В результате произошедшего виновный водитель погиб на месте, во втором транспортном средстве скончался 11-летний ребёнок, ещё двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы в медучреждение, — говорится в сообщении.
ДТП произошло утром в четверг, 6 августа, на 925-м километре трассы Ханты-Мансийск — Тюмень. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением и столкнулся на встречной полосе с Opel Astra.
На месте ДТП работают сотрудники автоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Как ранее писал NEWS.ru, на юго-востоке столицы в Батайском проезде произошла авария. Водитель автомобиля снёс двух женщин. В результате происшествия одна из них скончалась на месте, а вторую госпитализировали в тяжёлом состоянии. На данный момент причины аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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