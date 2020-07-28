Происшествия

Выпавший из окна многоэтажки ребёнок находится в тяжёлом состоянии

18:05, 28 июля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стало известно о состоянии ребёнка, выпавшего из окна на западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе префектуры Западного административного округа, семилетний мальчик находится в больнице. Его состояние медики оценивают как тяжёлое.

Ребёнок находится в больнице Сперанского в тяжёлом состоянии, — сообщил источник РИА Новости.

ЧП произошло 27 июля на улице Ватутина. Мальчик выпал из окна многоэтажки и зацепился за провод спутниковой антенны. Его спас находившийся возле здания охранник, у которого нет кисти руки. 

Охранник Алексей Данилкин и его отец Олег патрулировали территорию и заметили висящего малыша. Молодой человек побежал в бытовку и вынес матрас. Охранники вдвоём расстелили его под окнами, однако им не удалось точно рассчитать место падения, чтобы ребёнок попал на матрас. Он упал на край и с него отлетел в кусты.

Прибывшие по вызову медики диагностировали у ребёнка сотрясение мозга и переломы конечностей, писал NEWS.ru.

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