Выпавший из окна многоэтажки ребёнок находится в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/a9415348-d0e4-11ea-974d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стало известно о состоянии ребёнка, выпавшего из окна на западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе префектуры Западного административного округа, семилетний мальчик находится в больнице. Его состояние медики оценивают как тяжёлое.

Ребёнок находится в больнице Сперанского в тяжёлом состоянии, — сообщил источник РИА Новости.

ЧП произошло 27 июля на улице Ватутина. Мальчик выпал из окна многоэтажки и зацепился за провод спутниковой антенны. Его спас находившийся возле здания охранник, у которого нет кисти руки.

Охранник Алексей Данилкин и его отец Олег патрулировали территорию и заметили висящего малыша. Молодой человек побежал в бытовку и вынес матрас. Охранники вдвоём расстелили его под окнами, однако им не удалось точно рассчитать место падения, чтобы ребёнок попал на матрас. Он упал на край и с него отлетел в кусты.

Прибывшие по вызову медики диагностировали у ребёнка сотрясение мозга и переломы конечностей, писал NEWS.ru.