Охранник без руки спас выпавшего из окна ребёнка

https://static.news.ru/photo/626eeee2-d0cd-11ea-acd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Семилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома на западе Москвы. Он зацепился за провод спутниковой антенны. Его спас находившийся возле здания охранник, у которого нет кисти руки.

Инцидент произошёл 27 июля на улице Ватутина, передаёт «МК». Охранник Алексей Данилкин и его отец Олег патрулировали территорию и заметили висящего малыша.

Молодой человек побежал в бытовку и вынес матрас. Охранники вдвоём расстелили его под окнами и начали кричать ребёнку «Малец, ты держись!», пока один из жильцов звонил в скорую помощь.

Мальчик плакал и кричал, что больше не может и сейчас прыгнет. Через несколько минут он оттолкнулся ногами от стены дома и разжал руки. Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребёнок попал на матрас. Но он упал на край и с него отлетел в кусты, — поделился Олег.

При этом матрас и кусты смягчили удар. Малыш находился в сознании и сильно плакал после падения. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и переломы конечностей, сейчас он находится в реанимации.

Очевидцы рассказали, что ребёнок живёт с отцом, который работает в дипломатической службе. Мужчина был на работе, а мать с младшим сыном ушли.

Мы все хотим, чтобы Алексея с отцом наградили. Они настоящие герои. Тем более Лёша — инвалид, у него с детства нет кисти, — сказала одна из жительниц дома.

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