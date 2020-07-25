В Москве женщина упала в реку возле Электрозаводского моста

https://static.news.ru/photo/fc6ba9a2-cf5d-11ea-997f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели МЧС вытащили из воды женщину, которая упала в реку Яузу. Инцидент произошёл в Москве у Электрозаводского моста.

По уточнённым данным, женщина упала в Яузу у Электрозаводского моста. На место прибыли сотрудники МЧС. Они спасли пострадавшую и передали её медикам, — рассказал журналистам ТАСС представитель московского главка МЧС.

Причина инцидента выясняется. Для спасения женщины был использован гидрокостюм.

NEWS.ru писал, что у посёлка Подосиновец на территории Кировской области в реке Юг утонул 15-летний мальчик. Он пропал три дня назад. В его поисках принимали участие полицейские, спасатели, волонтёры и друзья семьи. Следователи проводят проверку. Место не было предназначено для купания.

Ранее в Астраханской области одновременно утонули двоюродные братья трёх и четырёх лет. Они пришли купаться на реку Волгу вместе с дедушкой. Тела детей обнаружили их отцы, которые проплывали мимо на лодке.