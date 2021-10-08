«Выбираю жизнь»: погибшая в ДТП с участием Собчак оставила послание

В результате ДТП с автомобилем, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, погибла 35-летний автор курсов по медитации и растяжке. Екатерина Тарасова много путешествовала и за несколько часов до аварии выложила послание у себя в соцсетях, передаёт Telegram-канал SHOT.

Я выбираю жизнь, я хочу быть живой, я выбираю себя, — написала она в сторис.

Известно, что за рулём Mercedes, который влетел в Volkswagen, был 39-летний водитель Олег Цой. Он врезался в автомобиль, обгоняя по встречке.

ДТП произошло накануне вечером на трассе Адлер — Красная Поляна. В результате погибли два человека, ещё один пострадал.

Сама Собчак никаких увечий не получила. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. В тот же вечер она улетела из Сочи.

Позднее в своём Telegram-канале Собчак рассказала о самочувствии после ДТП. У неё сотрясение мозга и многочисленные травмы. Светская львица пребывает в «ужасе и шоке» от произошедшего.